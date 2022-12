Andrés Vélez sí fue colaborador de las AUC: defensa apela portazo de la JEP

Andrés Vélez Franco, exlíder de una organización de lavado de activos que benefició al Bloque Centauros de las Autodefensas, solicitó a la JEP revocar el fallo de primera instancia que rechazó su sometimiento en calidad de tercero, y admitir su ingreso a la jurisdicción transicional.

En el documento criticó la posición asumida por el despacho a cargo, de indicar que mucha de la supuesta información que ofrecía aportar, a juicio de la Sala, no cuenta con credibilidad porque no podría conocer de detalles sobre el funcionamiento del Bloque Centauros de las AUC y distintos ex “paras” han desacreditado supuestas reuniones que Vélez afirmó tener.

“...para la justicia ordinaria fue suficiente que el señor Vélez Franco desplegara todos los actos consistentes en la colaboración para el financiamiento de todos estos grupos pero no es suficiente para la Justicia Especial para la Paz la información que pueda aportar " señala el documento conocido por La W.

Asimismo, rechazaron que se tuviera en cuenta de forma “subjetiva” el proceso penal en su contra por supuesto falso testimonio contra la exministra Nancy Patricia Gutiérrez (a quien acusó de nexos con paramilitares) para rechazarlo o ponerlo en duda, cuando no ha sido condenado.

“...bastó para la H. Magistrada el auto inhibitorio de la Corte Suprema de Justicia y la denuncia presentada por la exparlamentaria Nancy Patricia Gutiérrez para cercenar la verdad a la que pueda facilitar acceso el señor Vélez Franco” indica el escrito.

Finalmente, la defensa de Vélez Franco también trajo a colación la certificación favorable de aportes al esclarecimiento que produjo la Comisión de la Verdad tras escuchar al exlíder de la organización de lavado de dinero de las Autodefensas.

“...un miembro de la comisión que haga parte del sistema de reparación y no repetición certifique la superación de la ruta de esclarecimiento del libelo, debe ser mérito suficiente o al menos de fundamento para aceptar el sometimiento de un particular que mediante sus aportes previos conoce aspectos de vital importancia” manifestó la defensa de Vélez.