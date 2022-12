La propuesta de Paz Total desde las cárceles: hablan extraditables

Desde las cárceles La Picota y el Buen Pastor se viene adelantando un trabajo de Paz Total con mesas de trabajo que se suman a las que se adelantan en las regiones con apoyo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las propuestas y quiénes están vinculados?

La propuesta de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional, en busca de disminuir los índices de violencia en algunas regiones del país, para incentivar el desarrollo social y económico, ahora busca ganar un espacio en algunos de los principales centros penitenciarios del país.

Es así como el pasado viernes hubo una reunión en la cárcel La picota y El Buen Pastor para adelantar algunos diálogos que buscan la participación de reclusos de las cárceles del país en la implementación de la Paz Total.

Sigue La W conversó con Claudia Mercado y Belcy Gómez, reclusas de la cárcel El Buen Pastor, quienes se encuentran en el patio de extraditables por incurrir en delitos de narcotráfico, para conocer detalles de los adelantos que se tienen ante la iniciativa del Gobierno en dicha materia.

Frente a las propuestas presentadas desde las cárceles del país, Mercado manifestó que las corporaciones han sido fundamentales para el ingreso a la mesa nacional. Mediante un comunicado las reclusas han pedido su participación en el proceso.

“Necesitamos ser escuchadas y que haya una revisión de cada caso. Tienen que haber garantías ante las diversas situaciones. La Paz Total siempre fue enfocada para temas del narcotráfico, pero la extradición es una cosa aparte, estamos tratando de ser gestoras de paz, no podemos estar fuera de ese proceso”, explicó.

Para Mercado, muchas de las reclusas con orden de extradición merecen una revisión puntual de sus casos debido a las dificultades sociales de cada región, pues es indudable la existencia de un conflicto en el país.

“Hacemos parte de un conflicto en Colombia, aquí ocurren muchas cosas por eso queremos una revisión, queremos que se nos respeten los derechos humanos. Queremos cooperar en la construcción de la Paz Total y en la resocialización de las personas en las cárceles. Muchas de las extraditables somos madres y con la extradición se produce un desarraigo terrible”, señaló.

Por su parte otra de las extraditables, Belcy Gómez, manifestó que a pesar de los errores cometidos merecen una oportunidad para ayudar a construir país.

“Le pido a la gente que antes de juzgarnos se pongan en los zapatos de nosotros. Soy caqueteña y toda mi vida en el departamento viví inmersa en el narcotráfico, acepto que cometí un error, pero no puedo decir que voy a entregar bienes porque no los tengo. Yo quiero en el marco de la Paz Total servirle a la gente, no quiero que mis hijos y nietos me recuerden como una narcotraficante”, explicó.

