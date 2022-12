Comunidades de La Mojana anuncian jornada de protesta: exigen el cierre de Caregato

Las comunidades damnificadas por las inundaciones registradas en la subregión de La Mojana hace un año y cuatro meses, nuevamente están advirtiendo de un paro indefinido si el Gobierno Nacional no tapa el boquete Caregato, el mismo chorro ubicado en el río Cauca que los tiene bajo agua.

Según lo manifestado por el vocero de los productores, Abel Regino, el Gobierno Nacional ha incumplido varios acuerdos que buscaban superar la emergencia que enfrentan. En ese sentido, señala que poco a poco el desespero se ha empezado a apoderar de las comunidades debido a la falta de alimento y fuentes de empleo.

“Supuestamente iban a empezar a traer máquinas desde el 15 de diciembre y no han traído nada, el ganado de La Mojana se sigue muriendo ahora más que nunca, es desesperante. La gente todos los días llega en grupo a preguntar qué pasa con Caregato, si lo van a cerrar o no; hasta el momento por parte del Gobierno Nacional no creo que lo cierren”, dijo Abel Regino.

Asimismo, manifestó que “una de las cosas que hay que hacer es la toma de la Troncal de Occidente, se va a organizar La Mojana nuevamente porque hasta que el Gobierno Nacional no inicie las obras no nos vamos a mover de ahí porque la gente está aguantando hambre, ya se acabó el pescado y ahora de qué va a vivir la gente”.

Cabe recordar que este mismo paro se había anunciado para el pasado 23 de noviembre, sin embargo, una reunión entre miembros de la comunidad y delegados del Gobierno Nacional impidió esa jornada, pues se vería afectada la movilidad del Caribe colombiano con el interior del país. Hasta el momento, desde el Gobierno Nacional no se conocen reacciones.

La subregión de La Mojana la integran municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.