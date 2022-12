Luda Merino restaura fotografías históricas de víctimas de las guerras en Europa

Luda Merino es una mujer que restaura fotografías históricas, en especial del siglo XX y de la época de la dictadura de Franco en España y de la Segunda Guerra Mundial.

“Simplemente cogía las fotos que estaban en mal estado de internet, sobre todo en España y de Alemania de los nazis. Luego decidí abrir la cuenta. No me esperaba que me fueran a dar tantos retuits”, mencionó en diálogo con Contrarreloj.

Asimismo, contó que su primera foto de restauración fue la de un bebé: “siempre he sido muy sensible. Yo lo hice simplemente porque me apeteció. La verdad es que la reacción de la gente ha sido genial, sobre todo lo de los familiares”.

De igual forma, explicó por qué se interesó en este trabajo de restauración, destacando que es antifascista.

“Por decisión propia, pero no deja de ser un hobbie. Siempre he estado en el tema de la memoria, del fascismo. Así inició, porque soy antifascista (…). Luego de la dictadura en España muchas personas acabaron en fosas comunes, además nos tienen los restos de sus familiares, están buscándolos para darles santa sepultura”, afirmó.

Finalmente, se refirió al proceso para restaurar las fotografías: “la gente me manda las fotos por mensaje directo o Twitter. Lo que hago es preguntarle datos para saber que lo que me cuentan es verdad”.

Foto: Restaurando su Dignidad. Ampliar