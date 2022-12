No dé papaya: así estafan en páginas de internet que “venden productos deportivos”

No de papaya: así estafan en páginas de internet que “venden productos deportivos”

La temporada de diciembre sin duda alguna, incrementa las ventas y los clientes utilizan diferentes métodos para comprar sus productos. Sin embargo, también aumentan los hurtos y los delincuentes emplean todo tipo de modos para que los clientes caigan en la trampa. Una de esas estrategias que se utiliza, es la de duplicar las páginas de internet de marcas deportivas, para estafar a las personas que pagan de manera virtual.

Es el caso de Francisco Torres, que recientemente ingresó por Google a una página para adquirir productos deportivos. “Estoy buscando los regalos de navidad para mi familia y me Interesó comprar unos artículos en la página de Puma, ingrese y escribí ‘Puma Colombia’, entré a un enlace y efectivamente tenía todos los logotipos, la publicidad, accesorios y productos de la marca, todo tal cual como se ofrecería a la clientela, miré los precios y eran costosos pero atractivos porque al final te daban descuentos en ciertos productos”, contó.

En ese momento agrega: “ingresé los productos al carro de compras y le di la opción comprar, pero no tenía la opción de pagar por por tarjeta u otro medio de pago, solo exigían el número de la tarjeta, la clave, el código de seguridad y la fecha de vencimiento de la misma”, dijo.

También, contó que “ingresé esos datos y me pareció confiable porque tenían todos los dominios, toda la publicidad. En la página el dominio era www.puma-colombia.com.co, esa era la página que salía cuando uno ‘googlea’ y de esta forma me generó dudas. Entonces cuando hice la transacción y veo la cuenta, me habían descontado una parte mayor a la que se había estipulado en la compra, casi un 50%”, puntuaqlizó.

Sin embargo, en diálogo con W Radio, el Mayor Adrian Vega jefe del Centro Cibernético Policial respondió que “hemos venido identificando ese tipo de modalidades, los delincuentes ven en esta época navideñas, un escenario para hacer una ingeniería social y buscar que las personas caigan en el error de pensar que están interactuando con un banco, una entidad o una empresa.

Y que además, “estamos haciendo las alertas, es importante verificar que usted se encuentre interactuando con marcas oficiales. Cada vez más los delincuentes vienen generando estos procedimientos muy sofisticados que llevan al error a la persona”.

Así mismo, explicó que “cada vez son más las personas que caen en el error y comparten datos personales y financieros que van a utilizar los delincuentes (…) los ciudadanos nos vienen reportando estos sitios de los que fueron víctimas o que son plataformas que están suplantando a los sitios web.”

Finalmente, cerró su intervención diciendo que “desde este momento estamos generando las alertas para que las personas no vayan a caer, en este caso, en época navideña, crean plataformas diseñadas para que las personas compren a bajo costo y con eso generar el interés, este tipo de páginas las vienen cambiando. Así como se vienen cerrando, también vienen aperturando otro tipo de dominios y páginas web”, sentenció.

Escuche la entrevista completa del caso: