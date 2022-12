Quintana y ‘Supermán’ López, siguen sin definir su futuro para la temporada 2023

El 2022 no fue un buen año para los ciclistas colombianos Nairo Quintana y Miguel Ángel ‘Supermán’ López que pasaron de ser destacados por sus resultados a protagonistas de controversias por asuntos diferentes a los deportivos y aún no tienen equipo para competir en 2023.

Quintana, que el próximo 4 de febrero cumplirá 33 años, vivió horas difíciles luego de que se le encontrara la sustancia tramadol en dos análisis, por lo que fue descalificado del Tour de Francia y no siguió con el Arkea-Samsic.

El ciclista de Cómbita dio la pelea en el Tour de Francia. Fue segundo en la etapa con final en el Col du Granon y terminó sexto en la general. Hasta ahí todo era bueno.

Sin embargo, fue descalificado porque en dos análisis se detectó la presencia de tramadol, que aunque no es una sustancia que esté en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), sí está prohibida por la Unión Ciclista Internacional (UCI) desde 2019.

La UCI, que fue la que descalificó a Nairo, prohibió la ingesta de tramadol porque su uso actúa en el sistema nervioso central y reduce el dolor y la fatiga, por tanto, lleva a los corredores a pedalear “al extremo”. La AMA se unirá a la UCI y también prohibirá el uso de ese medicamento a partir de 2024.

Alegato de inocencia de Quintana

Quintana asegura que no utilizó esa sustancia y que a lo largo de su carrera deportiva jamás ha transgredido las reglas. Otra cosa consideró el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que rechazó la apelación y confirmó la sanción contra el corredor lo que implicó perder 455 puntos para su equipo, el Arkea-Samsic.

Hasta antes de esa situación Nairo informó que había logrado un acuerdo con el equipo francés para seguir dos años más, pero eso quedó roto.

Los focos ya habían estado antes sobre Quintana. En septiembre de 2020 la gendarmería francesa realizó un operativo en el hotel en el que estaban él y su equipo luego de terminado el Tour.

En esa ocasión el escalador que ha sido dos veces subcampeón del Tour de Francia (2013 y 2017) y una vez tercero (2017) aseguró que en el registro se le “incautaron suplementos vitamínicos perfectamente legales, aunque quizá no familiares para las autoridades francesas. Esta es la principal razón por la que se necesita tiempo para que se aclare bien todo lo sucedido”.

De momento, el colombiano que también fue el ganador del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España de 2016, no tiene equipo, aunque ha dicho que seguirá compitiendo con una escuadra que pueda estar en las principales carreras del mundo.

En el caso de Nairo no se habla de dopaje pero sí de una violación a una norma y por eso fue descalificado de la carrera por etapas más importante del mundo.

Los líos de ‘Supermán’

Mientras tanto, el también boyacense ‘Supermán’ López termina el año sin equipo y envuelto en una trama de dopaje por lo que el Astana le rescindió el contrato.

‘Supermán’ anunció que defenderá su inocencia en los estrados judiciales por la determinación tomada por Astana, que la justificó al encontrar posibles conexiones que vinculan al corredor con una red encabezada por el médico español Marcos Maynar, quien supuestamente suministraba medicamentos prohibidos.

La situación de ‘Supermán’ no es clara porque días después el mánager del Astana, Alexander Vinokourov, aseguró: “Le echamos una mano en 2021 (tras la polémica salida de Movistar) y obtuvimos buenos resultados con él. Es una pena que haya ido en contra de las reglas internas del equipo. No puedo entrar en detalles ni decir mucho. Tenemos reglas dentro de nuestro equipo, y si no las sigues, estás fuera”.

Las supuestas relaciones con el médico Maynar, acusado de tráfico de medicamentos prohibidos a los ciclistas, dejan un panorama oscuro para López pues si se comprueba que consumió esos productos sería sancionado hasta por dos años, pero si es por consumo y tráfico, podría enfrentar una suspensión de por vida.

Solo el tiempo y los resultados de las querellas judiciales dirán la verdad que reclaman tanto los corredores como la afición colombiana que tiene a los ciclistas como referentes por sus logros y sacrificios.