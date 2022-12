Los 35 años de nuestra historia han sido retadores: Felipe Salazar, director de Misi

El director de Misi Producciones, Felipe Salazar, habló para los micrófonos de Contrarreloj sobre el regreso de la compañía a los eventos por medio de la producción navideña de 2022, ‘El compositor de sueños’ y también, sobre los momentos más retadores que ha tenido Misi como empresa.

El director señaló que este espectaculo fue muy bueno ya que les permtió volver a conectar con el público.

“Nuestro espectáculo ‘El compositor de sueños’ fue muy bueno, fue muy lindo. Pudimos celebrar junto a nuestro público el poder regresar luego de la pandemia y tuvimos realmente una experiencia maravillosa de volver a compartir con los ciudadanos, nuestros niños y los músicos”, enfatizó.

Por la misma línea, Salazar resaltó que prácticamente toda la historia de Misi, como empresa, ha sido retadora, pero hay un punto en especifico que los ‘golpeó' de otra manera.

“ La historia de estos 35 años son todos retadores , la cultura no es un campo fácil y especialmente en países como el nuestro en donde hay tantas necesidades básicas, para otras personas la cultura pasa a ser una arandela y no algo tan importante, pero sin duda alguna el reto más grande fue vivir la pandemia” y que sin embargo, en Misi “la filosofía es que los retos se asumen con trabajo, pero la pandemia nos destrozó, no podíamos trabajar y ese fue el reto más grande”, dijo.

Y es que a pesar de lo anterior, Misi se enfocó en no solo ser una productora de eventos sino también en ser una escuela, pues en alianza con la Universidad del Rosario fomentan en jóvenes y niños el desarrollo del arte.

“Tenemos una estretagia 360, entonces tenemos una escuela y un pregrado, estamos aliados con la Universidad el Rosario y eso nos ha dado una capacidad de llegar a nivel educativo, a muchas personas. Allí recibimos niños de menos de dos años en programas especializados en ellos y tenemos programaras juveniles junto a la especialización en teatro musical que otorga un título profesional”, explicó.

Finalmente, Salazar mencionó que “el 2023 es nuestro año de full retorno con nuestras dos temporadas de grandes espectáulos, con la navidad, y a mitad de año, con algo que es confidencial. Pero lo que sí sabemos es que será algo internacional ”, sentenció.

Escuche la entrevista completa: