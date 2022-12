¿Por qué se mantiene pico y placa solidario y se elimina carro compartido en Bogotá?

Bogotá

Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el anuncio de los cambios en el pico y placa en Bogotá, en donde además de la rotación, se destacó la eliminación del carro compartido.

“Vehículos que articulaban en movilidad compartida eran aproximadamente 25.000 en hora de máxima demanda y que no estaban cumpliendo la medida”, mencionó.

A propósito, al ser preguntada sobre si la medida de la Alcaldía para mantener el pico y placa solidario era un negocio, argumentó: “lo mantenemos por generarle una posibilidad de generarle a las personas que tienen la posibilidad de pagar. Es un beneficio”.

“No, para nada, esa no es la posición de la administración. Hay que tener en cuenta que en 2019 no teníamos pico y placa solidario. A hoy, los vehículos que lo utilizan son 20.000, una fracción pequeña frente a la congestión que estamos teniendo”, agregó.

Por otro lado, aseguró que con los cambios en el pico y placa se mejorará la movilidad en Bogotá.

Adicionalmente, comentó cuáles son las medidas además del pico y placa que han adoptado desde la Alcaldía Mayor de Bogotá para mejorar la movilidad.

“Adicionalmente, hemos hecho el ejercicio para contar con nuestro sistema de semaforización inteligente, hemos generado un plan de huecos, estamos haciendo un plan de obras. También tenemos un refuerzo de agentes civiles y Policía de Tránsito, en 2023 150 agente”, dijo.