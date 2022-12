Amenazan con cerrar vías si no se realiza evento de música electrónica en Cartagena

Los trabajadores turísticos del corregimiento costero de La Boquilla, en Cartagena, muestran su preocupación por la decisión de la Secretaría del Interior del Distrito, en negarse a autorizar en todos los días programados el festival de música electrónica que, según ellos, trae movimiento económico y empleos directos e indirectos a muchos de los habitantes de la zona en enero, de hecho, “muchos programas sociales son apalancados con recursos de este festival”, le dijo a W Radio Jorge Eliecer Arenilla Polo, trabajador turístico de La Boquilla.

“Somos más de 1.500 personas que nos beneficiamos de esto, evento que no se ha podido llevar a cabo, porque no quieren dar los permisos. Entonces, si no nos dan el permiso para nosotros beneficiarnos de la economía del show, nosotros vamos a tomar cartas en el asunto, de cerrar las vías hasta tiempo indefinido (sic)”, precisó Arenilla Polo.

El cierre es motivado, debido que, en estos cuatro días, es el sector de playas quien directamente se beneficia de la llegada de turistas y de los amantes de la música electrónica.

Aun no hay declaraciones de la Administración Distrital sobre este caso puntual de los habitantes y su queja sobre la no realización de los días completos del festival.

En declaraciones dadas por la secretaria del Interior, Ana María González-Forero, antes del anuncio de la protesta, aseguró que, “ya he hablado con los organizadores de estos eventos y la sugerencia que hemos hecho desde el Distrito es decirle que no a estos festivales, dándoles la posibilidad de que se conviertan en conciertos de un día, y de esta manera puedan ofrecer incluso hasta mejores carteles de artistas agrupando todo en una sola presentación”.

Fue esta la declaración que, según los afectados, provocó la reacción de ir a las vías, porque pasar de cuatro días a uno, genera muchas pérdidas económicas.