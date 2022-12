Petro criticó la entrega de la bienestarina por parte del ICBF

Desde el departamento de Bolívar el presidente Gustavo Petro habló sobre la alimentación de los menores de edad que se encuentra en riesgo por la falta de consumo de productos adecuados durante de su desarrollo. En ese sentido, Petro aseguró que el Gobierno debe organizarse para saber qué es lo que está pasando con la alimentación de los niños en el país, que va ligada a la falta de productos que se dan en las cosechas y las cuales se han visto afectadas por la fuerte ola de lluvias en el país.

En ese mismo orden de ideas, el jefe de Estado aseguró que el hambre de los niños en el país no se combate con bienestarina ‘importada y costosa’.

“Cuando el ICBF entrega bienestarina está cometiendo un grave error, porque la bienestarina es productos importados al por mayor y la reparten a los niños, eso donde no se la roban. Pues no, para que lograr que los niños estén nutridos lo que se tiene que lograr es que el territorio produzca la comida suficiente y no importarla y la bienestarina debe costarnos un ojo de la cara cuando el territorio debería dar esa alimentación”, dijo el mandatario.

Finalmente, Petro indicó que los productos importados han generado más hambre en el país porque ha encarecido los alimentos por lo que el Gobierno debe garantizar que en los territorios se generen cultivos que alimenten a la misma población donde se siembran.