“Es un caos, una tortura”: viajeros de la vía Bogotá- Girardot

En medio del plan éxodo que se adelanta, desde Bogotá hacia diferentes ciudades del país, miles de viajeros reportan que en la vía que conduce hacia Girardot, se registran enormes trancones que han generado caos en la movilidad. William Rodriguez, es una de las personas que asegura tardó más de 8 horas para llegar a Ibagué y cinco hasta Chinauta, todo por cuenta dice, “del desorden qué hay en la vía.”

“Es imposible que estas vías tan necesarias para esta época que sale tanta gente estén esas vías tapadas, funcionando solo un carril, no se ve policía, no se ve nada, se sale de un trancón y se mete a otro, buses en mal estado, nos tocó abrir hasta la puerta porque no teníamos oxígeno.”

Entre tanto, Rosalba Suárez agregó: “esto es espantoso, estamos desde las siete de la mañana, llevamos más de 8 horas viajando de Bogotá a Melgar, (…) esto es terrible, ya no se sabe qué hacer, sale hasta mejor quedarse encerrado en la casa, viaja uno a disfrutar y termina es en una tortura por cuenta de esta vía, no hay derecho.”

Ante lo que está ocurriendo en la vía Bogotá- Girardot, en diálogo con W Radio, el Director (e) de la policía de Tránsito, Óscar Lamprea respondió: “Tenemos una situación especial, varios frentes de obra, allí tenemos un plan manejo de tráfico, sin embargo tenemos la dificultad que venimos de dos carriles a uno, desde por la mañana hemos atendido accidentes, también tenemos el día de hoy es una fecha especial, viernes 30, lo estamos evidenciando en las diferentes vías, tenemos 3 millones de vehículos que se van a movilizar por las vías, nos estamos preparando para el plan retorno también. Tenemos policía y allí tenemos coordinaciones y no tenemos trabajos que estén activos.”

Además, añadió que de Bogotá se movilizarán hacia otros destinos, más de 500 mil vehículos: “Es importante manifestarle a los ciudadanos qué hay que salir con tiempo, planear el viaje con anticipación, tener mucha paciencia, porque está fecha es especial, tenemos bastantes vehículos que van a salir de varias ciudades, tener mucha paciencia, estamos realizando los diferentes manejos de tráfico donde está marchando el tráfico (…) estamos haciendo el manejo con nuestras unidades.”

Así mismo, algunos usuarios se quejaron por medio de redes sociales:

Si van para Fusa, Melgar o Girardot, llénense de mucha paciencia. pic.twitter.com/LZim7Pn7e6 — Óscar Dueñas 🇨🇴 (@oscarduenas) December 30, 2022

9 horas y media entre Bogotá y Girardot,por la que llaman la via principal.Silvania ,Fusa,Melgar,Girardot .Lo único que funcionaba ,eran los peajes. pic.twitter.com/L9Owhd1M9d — Gonzalo Gonzalez (@Gonzalo77928572) December 30, 2022

