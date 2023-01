Presidente Petro sancionó la ley que crea el Ministerio de la Igualdad

Tras varias horas de retraso el presidente Gustavo Petro, junto con su gabinete ministerial, llegó hasta el municipio de Itsmina en el Chocó para sancionar la ley que da paso a la creación del Ministerio de la Igualdad.

En su intervención el jefe de Estado, aseguró que la nueva entidad que estará a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, tendrá varias responsabilidades, entre ellas traer la igualdad a cada una de las políticas de Estado que se planteen.

“Con la firma de esta ley no vamos a ser ingenuos y decir que por razón automática se va a acabar la desigualdad, el ministerio pone el problema de frente y lo hace visible. Y es que el país no ha tenido políticas para disminuir la desigualdad, hemos encontrado políticas para superar la pobreza, pero eso no es lo mismo, la desigualdad es un problema mucho más complejo”, dijo el mandatario.

En ese mismo sentido, Petro indicó que se debe lograr la igualdad en todos los aspectos y sectores de la sociedad, “lograr la igualdad entre el hombre y la mujer, porque hay personas y gente y hombres que no estiman que la mujer sea igual que ellos. La desigualdad social es la que origina la violencia, ni siquiera la pobreza en sí misma sino la desigualdad; sentir un joven o una joven que nació en una comunidad pobre que, si su color de piel no es la del color de piel de la de poder, genera desigualdad”.

Por último, el presidente Petro fue enfático en decir que el ministerio tendrá tareas concretas pero que la tarea será difícil, “que no se dupliquen las funciones, que sea eficaz, rápido y garantizar que la población colombiana no esté excluida en su propio país”.