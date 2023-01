Alertan por despidos masivos en el intervenido hospital San Jerónimo de Montería

Cuando apenas inicia el 2023, en Montería se realizó la primera protesta del año. Un grupo de extrabajadores del hospital San Jerónimo de Montería y miembros del Sindicato del centro asistencial alertaron sobre un despido masivo que afectó a cerca de 45 profesionales del sector salud.

“Hubo un despido de cerca de 50 personas, la mayoría son auxiliares de enfermería, con la justificación de que la facturación ha bajado, sin embargo, el gerente sigue nombrando personal, el gerente está dando contrataciones, todos los días contrata a una persona nueva”, dijo la presidenta del Sindicato Anthoc, Diana Morelos.

Varias de las auxiliares de enfermería hoy desempleadas manifestaron que “la jefe me llamó y me dijo: hasta aquí porque no hay presupuesto. Tengo 20 años de estar aquí y me desempeñaba como enfermera en el área de hospitalización. Yo vivo sola, pero tengo muchos gastos”.

Entre tanto, otra profesional del área de salud señaló que “aquí a nosotros apenas nos venían pagando el mero sueldo y trabajo, y más trabajo…y ahora nos sacan de una manera brusca. Nosotras entramos a las 7:00 a.m. y no tenemos horario de salida. Soy madre cabeza de hogar, tengo un niño de un año y una niña de 6 años, tengo muchos compromisos; no entendemos la razón de nuestra salida”.

Frente a la serie de cuestionamientos, el agente interventor del hospital San Jerónimo de Montería, Rubén Darío Trejos, aseguró que no fueron 45, sino menos las personas a las que no se les renovó el contrato para continuar con las labores al interior de la E.S.E. durante el 2023.

“Fueron 24 auxiliares de enfermería y dos enfermeras jefes profesionales, ¿Por qué no se renovaron los contratos? Muy sencillo, en el mes de noviembre de 2022, hicimos una convocatoria interna dentro del personal asistencial para que concursaran y llenar las vacantes que teníamos en la planta de cargos de las cuales había 12 vacantes para auxiliar de enfermería y 7 para enfermeras profesionales”, resalta el agente interventor.

En ese sentido, precisa que “se presentaron 143 auxiliares y 33 enfermeras profesionales, de las cuales pasaron 15 auxiliares de enfermería a la segunda fase del proceso de selección para llenar las vacantes que eran 12. Se siguió el proceso y seleccionamos a las 12 mejores auxiliares de enfermería que las posesionamos el año pasado para empezar su labor el primero de enero de 2023. Desafortunadamente, de las jefes de enfermería no pasó ninguna el proceso de selección; esas vacantes están por llenar”.

Adicionalmente, el agente interventor indicó que “había un proceso de selección durante todo el año, en el que se determinó que nueve auxiliares de enfermería de este hospital tenían problemas de comportamiento, maltrato de pacientes, problemas de relacionamiento con sus compañeros y no podemos permitir que en un hospital donde se está tratando de recuperar la credibilidad este personal pudiera seguir”.

Al tiempo, sostuvo que el personal que hoy estaría fuera del hospital se encontraba contratado por prestación de servicio.

En respuesta a lo indicado, una vez más, la presidenta del Sindicato, Diana Morelos, explicó que “el agente interventor hizo la convocatoria, reunió a las enfermeras en diferentes ocasiones y les dijo que quien lo quisiera presentar, lo presentaba y quien no, pues no. Quien se diera la oportunidad de presentarlo y perdía el examen, no pasaba nada, seguía con su contrato; hubo muchas compañeras que no lo presentaron y las sacaron. Hasta la semana pasada él (agente interventor) hizo unas condecoraciones y llamaron a una niña, sin embargo, la echó”.

El hospital San Jerónimo de Montería se encuentra intervenido desde el año 2018, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, debido a los malos manejos administrativo que, al parecer, se venían presentando en la E.S.E.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo también se refirió a la crisis y resaltó que “al conocer la denuncia de un grupo de empleados del hospital San Jerónimo en Montería, quienes manifiestan que hay despidos masivos al interior de la institución, haremos todos los requerimientos necesarios para garantizar la protección de sus derechos”.