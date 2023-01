Aplazan audiencia de vencimiento de términos de ‘voceros de paz’

Se trata de Álvaro Duque y Bremen Hinestroza, quienes fueron capturados en junio de 2022 por delitos de avasallamiento de bien inmueble; violencia contra servidor público y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.

Una juez de la República aplazó la audiencia de libertad por vencimiento de términos de Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremen Hinestroza, quienes fueron designados por el Gobierno de Gustavo Petro, como ‘Voceros de Paz’.

Duque Ruiz e Hinestroza, son integrantes del movimiento “Los Sin Techo – Tejido Popular”, que fueron capturados en junio de 2022y que actualmente permanecen privados de la libertad en la cárcel de Mediana y Máxima Seguridad San Isidro en Popayán (Cauca).

La juez aplazó la diligencia virtual porque debía presidir las audiencias preliminares de legalización, imputación de cargos e imposición de medidas de aseguramiento contra dos detenidos por el delito de hurto.

Debido a esto, instaló la diligencia y explicó que debía reprogramarse, sin embargo Bremen Hinestroza pidió la palabra desde la cárcel de Popayán y dijo que sentía que sus derechos estaban siendo “avasallados”.

Inmediatamente la juez intervino asegurando que “no es cierto que se estén avasallando los derechos al señor procesado (Bremen Hinestroza)” y le pidió al delegado de la Procuraduría que emitiera su concepto sobre lo qué pasó en la diligencia.

“El despacho no ha adoptado ninguna decisión, lo único que está siendo es justificando las razones por las cuales no se lleva a cabo esta audiencia, si preocupa su señoría que el 23 de diciembre se tuvo conocimiento el juzgado octavo, no es usted su señoría sino quién estaba al frente del despacho, recibió petición del Alto Comisionado para la Paz y allí el Ministerio Público solicitó ante la falta de diligenciamiento alguno enviar al Centro de Servicios para reparto”.

A su turno, el representante del Ministerio Público le pidió a la juez que programe la audiencia antes de que finalice este mes.

Tanto el delegado de la Procuraduría como la juez, coincidieron en que se recibió el reparto de esa diligencia el pasado jueves cinco de enero.

Finalmente, la funcionaria judicial determinó que próximamente se conocerá la fecha de la diligencia de libertad por vencimiento de términos de los procesados que se convertirán en ‘voceros de paz’ y que será mucho antes de terminar enero.