Pelea entre los Verdes y el Gobierno: esto dijo Roy Barreras

Un nuevo rifirrafe dejaría ver la crisis por la que estaría pasando la coalición del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. El presidente del Senado lazó pullas a la Alianza Verde, a propósito de la recta final del trámite de la reforma política.

El Partido Verde dijo que no apoyará las listas cerradas por varias razones, pero principalmente porque consideran que los congresistas elegidos con voto de opinión saldrían castigados.

No obstante, para Barreras ese es un tema innegociable y considera que los partidos de Gobierno deberían apoyarlas. Así lo resaltó en los micrófonos de Sigue La W.

“En las democracias es normal que los partidos de gobierno gobiernen y defiendan las agendas del gobierno, lo que no es normal que un partido se declare de gobierno y el 99% de sus miembros voten como oposición, eso implica que hay una diferencia interna y una indefinición sobre su posición”, especificó Barreras.

Además, resaltó que entre las prioridades del Gobierno están las reformas sociales y la paz total. “En el tema de la reforma política yo he llamado la atención en algo y es que esto no es un capricho de este Gobierno, nosotros firmamos un acuerdo de paz (…) a mi me sorprende que un partido innovador pretenda que las cosas sigan como está”.

Añadiendo que “la reforma política es una deuda y no nos la inventamos nosotros, la misión electoral que se creó en el acuerdo de paz donde estaba la MOE, el Consejo de Estado y académicos, determinó que el eje de esa reforma era la lista cerrada, la paridad de género, la financiación estatal para acabar el sistema clientelar, lo que está haciendo el Gobierno es implementando el proceso de paz”.

Para finalizar, Barreras hizo énfasis en que “no se puede sacrificar la limpieza del sistema político con la lista cerrada por cuenta de secciones individuales, el Pacto Histórico demostró con su lista cerrada que era posible la coherencia. Espero que podamos avanzar en la lista cerrada, el corazón es arrancar el sistema clientelar y eso es hacer listas cerradas”.

