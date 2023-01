Reducción en meta de erradicación de cultivos ilícitos: 50.000 a 20.000 hectáreas

La Policía reveló que la meta de erradicación de cultivos ilícitos en el país para 2023 será tan solo de 20.000 hectáreas por parte de la institución. Es decir, habrá una reducción notable.

Así lo confirmó el coronel Edgar Cárdenas Vesga, director Antinarcóticos, quien agregó que el trabajo por parte de las autoridades continuará.

“Se estiman alrededor de 20.000 hectáreas por parte de la Policía Nacional, el año pasado la meta era de 50.000 hectáreas y alcanzamos alrededor de 44.000, esto tiene que ver también en ese cambio de afectación estructural multicrimen que va relacionado a la afectación de sus finanzas y también de la incautación de sustancia de estupefacientes. Estamos en esa planeación precisamente para establecer los lugares donde se hará esta erradicación forzada”, indicó.

Sobre el tema de erradicación, hace pocos días el Presidente Gustavo Petro se reunió con cultivadores en el Catatumbo y reiteró cuál es la política de seguridad respecto a la lucha contra las drogas.

Según el mandatario, desde su administración no se pretende permitir la cocaína, sino que se buscará capturar a los dueños de ese producto y no a quienes cosechan la hoja de coca. “Cuando decimos que no vamos a atacar a un campesino, cuando decimos que le vamos a comprar su cosecha mientras transformamos la región para que se pueda volver productiva en las economías legales”, dijo.