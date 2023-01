Victor de Currea se defiende de señalamientos por acoso sexual

De Currea aseguró que, “las acusaciones datan de 2014, cuando era profesor de la Pontificia Universidad Javeriana” y que hace varios años explicó “cómo se construyeron las calumnias” en su contra. También señaló que ha planteado un “debate político, sobre el acoso, sobre la violencia sexual, sobre lo que los hombres tenemos que decir”, pero que “han desarrollado una política de “cancelación” en espacios políticos, en medios de comunicación y más recientemente ante la oferta de ser embajador”.

“Por supuesto que tengo prácticas machistas de las que me arrepiento, soy un hombre de mi época y no soy perfecto; claro que reconozco las grandes y justas banderas del feminismo. Pero tengo dudas de si quienes me persiguen a nombre del feminismo son herederas de las brujas que quemaron o más bien de los inquisidores que las quemaron”, añadió.

El médico y profesor universitario dijo que “pasó el momento de los debates y las citas a pie de página y empieza el espacio del debate político público y de las acciones judiciales”.

El embajador designado añadió que deja en manos del presidente Gustavo Petro “si continúa con la designación o decide retirarla” pero que esto “no implica, de ninguna manera, una aceptación implícita de culpabilidad”.

Tras conocerse el nombramiento, la representante del partido Dignidad Jennifer Pedraza trinó: “Este señor que acaba de nombrar Gustavo Petro en la Embajada de Emiratos Árabes tiene múltiples denuncias gravísimas por acoso y abuso sexual hacia sus estudiantes de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional. ¿No que ‘el cambio es con las mujeres’? Dejen de revictimizarlas al menos”.