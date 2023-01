El país no se conmueve con el impacto de la guerra en niños: escritora Pilar Lozano

En la sección de ‘Hay que leer’ de Contrarreloj, la periodista y escritora Pilar Lozano habló sobre las experiencias que la llevaron a escribir su libro ‘Era como mi sombra’, publicado en el 2015 y que relata el conflicto armado en Colombia vivida en la piel de los niños.

“Hay cosas que me siguen asombrando y quisiera tener la oportunidad de contarle a los niños y a las personas la realidad del país”, manifestó la escritora.

En medio de los viajes que ha realizado por Colombia, mencionó que de lo más bonito que ha presenciado son las bibliotecas de paz, ubicadas en territorios que históricamente han sido víctimas de la guerra.

“Ese experimento tan hermoso de llevar bibliotecas a los sitios en los que se concentró la guerrilla luego de la firma de paz, nos mostró que la paz es posible. Era tan hermosa ver cómo alrededor de un libro a exguerrilleros, víctimas y soldados compartiendo y a través de una lectura asombrándose del horror de la guerra en la que ellos mismos participaron”, señaló.

Por su parte, reveló que de las vivencias más tristes que ha vivido es conocer la realidad de los niños dentro de la guerra.

“Eso me marcó la vida, conocer esa realidad. Digo que este país es insensible, me pregunto cuándo vamos a cambiar (…) como es posible que un niño de 13 o 14 años se ve enfrentado a la monstruosidad de la guerra, cómo es posible que este país no se conmueve, ¿por qué son niños pobres o del campo? Eso me parece espantoso”, señaló.

Por último, aseguró que para incentivar la lectura en los niños y jóvenes es importante que los padres y maestros den ejemplo, “hay que lograr transmitir la pasión por los libros, debemos motivarlos, deben caer en ese mundo de la curiosidad”.

Escuche la entrevista completa: