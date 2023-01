Ya la Corte definió que usted es un criminal, asúmalo: víctimas a Arias Cabrales

En el marco de la audiencia única de aporte a la verdad del general (r) Jesús Arias Cabrales por la retoma del Palacio de Justicia, en la que se sustentará el fallo sobre si seguirá o no en la JEP, las víctimas le pidieron que cuente la verdad de lo ocurrido con los asesinatos, torturas, desapariciones y otros crímenes ocurridos tras la intervención de la Fuerza Pública.

“Usted se acogió a la JEP y sin embargo no ha dicho nada, no ha aportado nada a la verdad y sobre todo no demuestra la intención de hacerlo” sentenció Sandra Beltrán Hernández, hermana de Bernardo Beltrán Hernández uno de los trabajadores de la cafetería del palacio en el momento de los hechos.

Conceden visas humanitarias a padres de Paula Durán, colombiana con cáncer en EE.UU.

Los ataques del fiscal Barbosa a la libertad de prensa

Lo anterior, por cuenta de la renuencia a colaborar por parte del excomandante de la Brigada 13 del Ejército, la cual fue recordada por las víctimas. Esa situación tiene al general al filo de la expulsión del Sistema Transicional.

De hecho los familiares de los asesinados y desaparecidos en la retoma del palacio le pidieron al alto oficial en retiro que en el marco de la diligencia “rompa ese pacto de silencio que lleva 37 años” y le recordaron que ya fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, por tanto, no procede ningún alegato ajeno a su responsabilidad que no esté sustentado en pruebas concretas.

“Ya la Corte Suprema declaró su calidad de criminal, esperamos que usted hoy lo asuma y actúe en consecuencia” dijo Alejandra Rodríguez Cabrera, hija de Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del palacio al momento de la toma y la retoma del edificio.

Finalmente, también intervino Helena Urán Bidegain hija del exmagistrado Carlos Horacio Urán que calificó la retoma como “una masacre”, y le solicitó al general que sus intervenciones no redunden en hablar sobre “la estructura de mando, heroísmo o sobre la condena, que ya fue fallada”.

Previo al receso del medio día la procuradora delegada Sandra Yepes Arroyave intervino en la diligencia y le solicitó al general Arias Cabrales que “abandone posturas evasivas o justificatorias”. La delegada señaló: “Con el respeto que usted se merece lo invito desde la Procuraduría a que honre su propia palabra para atender ahora sí este último llamado que le hace la JEP” sentenció.