30 militares llevan 3 días secuestrados en Vista Hermosa, Meta

Tres días completa secuestrado un grupo de 30 militare por, según las autoridades, campesinos de la zona rural de Vista Hermosa, en el departamento del Meta. Esto, luego de que miembros de la Fuerza de Tarea Omega estuvieran patrullando la zona.

Sin embargo, tras la mediación que ha hecho la Defensoria del Pueblo, no ha sido posible la liberación de los militares.

“Nuestro equipo regional se encuentra en la zona, conversando con las comunidades, conversando con las autoridades, para participar en el cerco humanitario para lograr la protección y garantía de los derechos de estas personas que están siendo retenidas,” señaló el defensor del Pueblo Carlos Camargo.

Según las Fuerzas Militares, los uniformados fueron rodeadas por un grupo aproximado de 300 personas de la región, bloqueando el movimiento de la Unidad.

“Frente a esta situación, la Unidad Militar ha actuado en el marco del respeto de los derechos humanos, las normas del Derecho Internacional Humanitario y en cumplimiento de la misión constitucional”, aseguraron.

Además, aclaran que las tropas se encontraban desarrollando operaciones militares “tendientes a brindar seguridad y protección a los habitantes de la vereda Alto Caño Cafra, zona rural de Vista Hermosa”.

Personas que no viven en la zona estarían llegando para presionar a campesinos y así secuestrar a los militares.

En diálogo con W Radio, el gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, explicó cuál es la situación de más de 30 militares que están, según él, secuestrados por campesinos en zona rural del municipio de Vista Hermosa.

“No estaban en combates ni erradicando, ni ejecutando órdenes de captura, estaban realizando patrullajes como lo deben hacer en el Meta (…). Lo que nos dicen es que las comunidades están pidiendo que el Ejército se vaya de la zona, en el Meta no queremos zona de distensión, no queremos zonas exclusivas donde no esté la fuerza pública, el defensor fue a la zona a ver si logra el rescate. Estas comunidades están llegando misteriosamente, presumimos por disidencias de la Farc”, dijo.

“Desde el San Vicente del Caguán se están desplazando a la zona, el punto exacto donde estos soldados están secuestrados es el Caño Alto Cafre, en Vista Hermosa, en esa verde no vive tanta gente y habían más de 300 personas, están llegando comunidades a hacer presión, cosa que nos parece muy misteriosa y el Gobierno está en el deber de investigarlo y averiguarlo, alguien de la comunidad me llamó y me dijo que querían comunicarse con el Gobierno para liberar los soldados”, agregó.