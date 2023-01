Denuncian retén ilegal cerca de un puesto de control del Ejército en Arauca

Nuevamente en el departamento de Arauca denuncian un retén ilegal por parte de hombres armados.

Esta vez, ocurrió en la vía que conduce hacia el municipio de Tame. Allí varias personas que portaban armas largas detuvieron a varios vehículos.

Uno de los carros que se llevaron fue el del excandidato a la alcaldía Puerto Rondón, Carlos Vargas, quien en diálogo con Contrarreloj explicó cómo ocurrieron los hechos en los que también se llevaron una camioneta de un líder social.

“Esta mañana salí de Puerto Rondón con destino a Arauca, pasamos Tame y en el sector de Flor Amarillo, en un reductor de velocidad tan pronto pasamos, nos atraviesan una camioneta, descienden hombres armados con fusiles, apuntándonos, los escoltas no hubo tiempo de reaccionar, nos encañonaron, nos amenazaron, que las manos arriba y que les entregáramos los chalecos y pistolas. No se identificaron de qué grupo armado era, me preguntaron quién era, le dijeron a mis escoltas si eran policías (…) nos dijeron que no nos iban a hacer nada, pero pues fueron momentos traumáticos, nos apuntaban todo el tiempo”, indicó Carlos Vargas.

Además, denunció que una camioneta de un líder social que iba pasando por la zona también fue hurtada.

“Luego de qué pasó el tema con nosotros ya se iban a ir cuando venía otra camioneta similar, la pararon y resulta que era un líder de negritudes, todo fue muy rápido, los bajaron y también entregaron armas y pistolas, cuando nos dejaron ir cogimos uno de esos transportes piratas y nos devolvimos para Tame”, agregó.

“Yo creo que hace parte del accionar diario, no estaban buscando a nadie, era más para el tema de vehículos creo yo, a 800 metros habían unas tanquetas del Ejército muy cerca, entonces por eso yo creo que estaban acelerados por lo que estaban haciendo (…) Eso fue a las 6:40 de la mañana, los militares estaban ahí, uno espera que como ve Ejército en la vía pues cree que todo está bien (…) ellos estaban en la orilla de la vía, es como un punto de control, los vimos que estaban a un lado de la vía”, relató.

Por último aseguró que en Arauca se está viviendo una violencia sistémica. “Hay una guerra entre guerrillas, muertos civiles, el Estado no ejerce control en Arauca, es muy difícil y a eso estamos expuestos, el Gobierno Nacional no llega al territorio, es lo que estamos viviendo desafortunadamente”, dijo.