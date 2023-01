Gobierno Nacional no ha entregado dinero para obras de la vía La Romelia - El Pollo

Esta importante calzada nacional, que se ve constantemente afectada por deslizamientos de tierra y en la que se registró la emergencia hace dos años en el sector del Portal de la Villa donde dicho conjunto de casas desapareció casi en su totalidad arrastrado por un alud, está siendo atendida con obras de mitigación del riesgo y de contención del talud.

Tras la emergencia, y al ser esta una vía nacional, las obras hacen parte de un convenio entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional, más puntualmente la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo y, pese a que por parte de Pereira se ha cumplido y avanzado con las obras en los tramos que les corresponde, según señaló el director de la Diger en la ciudad, Alexander Galindo, no se ha podido culminar con las labores debido a la falta de respuesta de Gestión del Riesgo a nivel nacional, pues no se han recibido los recursos que se comprometieron a entregar para mitigar el riesgo en la vía.

"La vía La Romelia - El Pollo tiene varios puntos críticos, muchos de ellos tienen que ser atendidos por INVÍAS, a algunos les vienen haciendo un trabajo importante. El que nosotros atendemos es el Portal de la Villa al que le venimos trabajando hace ya dos años aproximadamente pero en este momento la obra tiene una situación particular porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene un compromiso y adicionalmente unos recursos pero no hay comunicación con ellos, no contestan ni los derechos de petición", manifestó.

En cuanto al riesgo de nuevos deslizamientos de grandes proporciones que generen emergencias como el del Portal de la Villa, indicó Galindo que con unos trabajos de drenajes que hacen falta, se podría entregar la obra con la tranquilidad de que la situación en dicha vía está controlada, pero para ello, es necesario también el aporte del convenio que se firmó con el anterior gobierno y del que aún no hay respuesta del gobierno actual.