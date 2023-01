Reforma a la salud: ¿Qué dijo MinSalud, Carolina Corcho, sobre las manifestaciones?

Gustavo Petro, en calidad como presidente, convocó una marcha nacional con el propósito de que la ciudadanía salga a las calles a marchar en respaldo a las reformas de su Gobierno.

Sin embargo, desde la oposición han criticado este llamado pues, hasta ahora, no se han radicado algunos articulados de las reformas, entre estos el de la cartera de Salud.

Así mismo, el senador Wilson Arias, el representante Alfredo Mondragón y la Alcaldía de Cali invitaron una movilización en el colegio Evangelista Mora para apoyar a la reforma a la Salud.

En ese sentido, la ministra de Salud, Carolina Corcho, se refirió a este tema en El Reporte Coronell de La W y aseguró que “la sociedad civil tiene el derecho para expresarse democráticamente”.

Señaló que ha atendido las invitaciones a algunas ciudades del país y las de los congresistas: “respeto cada uno de los procesos que agencian. Eso es legítimo dentro de una democracia”.

De igual forma, aseguró que, teniendo en cuenta que esta reforma no solo es iniciativa del Gobierno, sino también de la sociedad civil y movimientos sociales, “ellos desde luego tienen la autonomía para expresarse democráticamente, esto no tiene por qué generarle temor al Congreso de la República. Yo también he estado del otro lado, entonces no tengo por qué censurar desde este lado las manifestaciones que democráticamente en el marco del pacifismo se hagan en Colombia, para que haya los cambios”.