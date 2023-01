Denuncia: en la Policía, “por ser mujer sufrí acoso y frenaron mi ascenso”

De acuerdo con Jemmy Andrea Torres, ex subcomandante de la Policía de Villavicencio, Meta, lo que empezó con comentarios misóginos como “usted no puede por ser mujer”, terminó en decisiones de sus superiores que la apartaron de la fiscalización de procesos de contratación, que ella advertía, no eran transparentes.

En los micrófonos de Sigue La W, Jemmy Andrea Torres, señaló que su lucha empezó al ingresar a la Metropolitana de Villavicencio: “yo llegué a la ciudad de Villavicencio como comandante operativa de la Metropolitana, es decir, la oficial número tres más antigua y tenía al mando todas las estaciones de Policías y municipios que corresponden a la Metropolitana de Villavicencio y luego fui la subcomandante”.

Como subcomandante de la Policía de Villavicencio, Torres tuvo como jefe al coronel Luis Alfonso Quintero Parada y posteriormente, al coronel Henry Ramírez Ramírez y como comandante de la región número siete a Juan Carlos León Montes: “para resumir, desde que inicié a trabajar las primeras palabras del coronel Quintero fueron: ¿usted quién la mandó acá?, ¿por qué llegó acá con ese grado sí yo tengo un hombre, ustedes las mujeres no saben de vigilancia?

“Preguntas desgarradoras para uno como mujer teniendo en cuenta que la institucionalidad le ha abierto las puertas a la mujer en todos sus escenarios”, expresó la ex subcomandante.

Según comentó Torres, bajo el mando de Ramírez Ramírez recibió el comentario: “usted es subcomandante como reemplazo porque yo ya pedí un hombre, las mujeres a mí no me sirven”.

¿Cómo fue ser mujer policía durante el Paro Nacional de 2021?

Torres también contó su experiencia como mujer policía durante las protestas del paro nacional de 2021: “venía más o menos unas 5.000 personas en una manifestación frente a la Gobernación del Meta. Yo tenía solo 20 policías y 10 motorizados del ESMAD, mi coronel Ramírez 15 minutos antes y viendo por las cámaras que está llegando la gente, me retira al ESMAD por completo”.

Tal como indicó la coronel en retiro, los manifestantes empezaron a botar botellas con gasolina y piedras, incluso, a una de las oficiales que estaba con Torres le abrieron la frente. Ante esa necesidad, Torres explicó que le salió ese espíritu de mamá y tomó la decisión de salir al frente con las manos en alto para que los manifestantes no acabaran con la Gobernación.

Ante este gesto, Torres tuvo un llamado de atención por parte del comandante por salir de esta manera, “qué cobarde es usted” fue el comentario que recibió la ex subcomandante: “pero gracias a eso los manifestantes también alzaron las manos como símbolo de paz y de neutralizar la situación y nos empezaron a aplaudir. Las cuatro mujeres pudimos evitar una masacre”.

“Había silencio total en el radio de comunicaciones, solo se escuchaban mis gritos y mis apoyos, no escuchamos ni a mi coronel Ramírez ni a mi general León a ver si habían mandado apoyo”, señaló Torres.

Contrataciones irregulares en la Policía Metropolitana de Villavicencio

Para Torres, el trato con las demás mujeres de la institución era diferente, ya que, también tenía la responsabilidad de ser fiscal en el tema de contratación: “el hecho de estar en la parte contractual y revisar errores humanos, porque yo hacía lascorrecciones, me decían que yo era la piedra en el zapato”.

“El trato diferencial era solo por el hecho deser mujer pero no solo eso, sino que teniendo Covid-19 positivo mi coronel me puso a trabajar aún mostrándole los antecedentes de Covid”, agregó la teniente coronel en retiro.

En septiembre de 2021, Torres denunció ante la Procuraduría y director de la Policía su caso y de inmediato recibió respuesta al no llamamiento a curso para coronel, algo que para ella ya era evidente por las amenazas verbales personales que recibía de sus jefes.

Durante su paso por esta institución, Torres señaló que empezó a evidenciar que Henry Ramírez Ramírez como comandante de la Metropolitana, era el ordenador del gasto de la unidad y de los departamentos que conforman la regional número siete: Guaviare, Vichada, Vaupés y la escuela de formación de Villavicencio y la misma regional, era quien hacía los procesos de contratación de gasolina, mantenimiento de vehículos, motos e instalaciones de la institucionalidad.

Para los contratos con mayor cuantía, Torres explicó que, mediante un oficio por escrito, el general León ordenó que los estudios de para estas contrataciones se adelantaran en su despacho, por lo cual, la coronel en retiro no pudo hacerles fiscalización pero que, sí le ordenaron que los firmara si hacer la supervisión.

“Me limitaba, nunca los firmé, me retiré en el sentido en el que les dije: aquí me la estoy jugando por completo así no me llamen a coronel”, dijo Torres.

Ante todas estas irregularidades contractuales y la constante discriminación, Torres pidió su retiro motivado el 30 de noviembre a las 9: 00 a. m., y recibió una llamada el mismo día a las 12:00 p. m., donde le comentaron que no lo iban a aceptar su renuncia porque estaba motivada y debía ser voluntario.