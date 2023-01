Mancuso me dijo que la guerra en la zona la financiaría el sector carbón: ‘Jorge 40′

En el segundo día de audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el excomandante de las Autodefensas, Rodrigo Tovar ‘Jorge 40′, continuó refiriéndose a sus inicios en su vinculación con las Autodefensas. Allí, señaló que en una reunión con Salvatore Mancuso en 1996 este le dijo, que la “guerra” paramilitar en la zona del Cesar la financiaría “el sector del carbón”.

“Yo le pregunto a este que se hacía ver como comandante, Salvatore Mancuso, que cómo iba a financiar su guerra, me enteré que ya tenía unas tropas por Santa Rosa de Lima en Fundación (Magdalena) (...) Me dice no te preocupes Rodrigo que la guerra en esta zona la va a financiar el sector carbonero ” sostuvo.

Pero, también señaló que después en marzo o abril de 1997 en una reunión con René Ríos González “Santiago Tobón” (quien llegaba al Cesar por orden de Castaño), Ríos le pidió ayuda para empezar a imponer el “impuesto de guerra” en la zona, a lo cual Tovar Pupo asegura que protestó porque Mancuso le había dicho previamente que el paramilitarismo sería sostenido por el sector carbonero; la respuesta de Ríos (según ‘40′) fue que no, porque los carboneros estaban en un mal momento financiero.

“Que si yo no le colaboraba con traerle a las personas para imponerles el impuesto. A lo que le dije comandante Santiago en eso si no me involucro” contó Cuarenta.

Adicionalmente, narró que según su conocimiento Jorge Gnecco Cerchar se dedicó (al parecer) en su rol como paramilitar bajo el alias de comandante ‘Simón’ a hacer llamadas a la gente que conocía para buscar apoyo financiero para las Autodefensas nacientes.

El cruce de posiciones de ‘40′ con los magistrados

La audiencia vivió momentos tensos en el inicio, luego de que en su primera intervención ‘Jorge 40′ señalara que “no pertenece” la JEP ni le puede otorgar beneficios (lo cual no es cierto); también dijo que “no ha tenido que ver con el paramilitarismo”.

De hecho, el exjefe del Bloque Norte sentenció que no se referiría a algunos temas como los que precisamente le está exigiendo la JEP para evaluar si lo admite, señalando que no tiene garantías jurídicas y le afectaría los procesos que tiene en otras jurisdicciones.

“Yo lo que fui fue combatiente de la Federación Regional de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (...) yo no voy a a entrar a desarrollar puntos que me puedan afectar mis otros procesos, porque este no es mi escenario” señaló Tovar Pupo.

Tal posición fue duramente criticada por los magistrados Sandra Jeannette Castro y Mauricio García, quienes primero le dijeron que la JEP sí le puede otorgar beneficios , le están brindando garantías en un “tribunal serio” para que hable y cuente la verdad que aún guarda.

“Por favor no diga que acá no puede recibir beneficios, porque no es así, usted puede recibir beneficios y dependerá de sus aportes” afirmaron.