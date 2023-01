Homónimo de narco buscado en Perú: Colombia ha cometido injusticias en mi caso

Sigue La W habló con René Martínez Gutiérrez, homónimo de un narcotraficante que es buscado por las autoridades de Perú.

Martínez, quien actualmente se encuentra en La Picota, aseguró que es la tercera vez que el Gobierno peruano, a través del Ministerio de Justicia, emprende un proceso penal en su contra.

“Esta es una persecución que en las primeras veces pude demostrar con pruebas que son contundentes que no soy esa persona. Desafortunadamente esta ocasión tiene un agravante”.

El homónimo del narcotraficante, radicado en Estados Unidos, reveló que decidió venir al país para darle el último adiós a su padre, quien se encontraba en grave estado de salud. Sin embargo, al llegar a Colombia lo capturaron y ahora el Gobierno de Perú pidió su extradición.

Martínez detalló que en la detención de 2011 hubo una serie de fallas por parte de la justicia de Perú que se lograron esclarecer.

“En ese entonces se retractaron, por esa razón pensé que la situación había quedado clara, pero ahora el caso fue tomado por otro fiscal”, detalló.

Reveló que en esa ocasión tuvo que radicar una serie de documentación a través del Proyecto de Inocencia, “porque un caso de narcotráfico, desafortunadamente para personas que no tienen recursos como yo, es exageradamente costoso”.

Sin embargo, mencionó que, en caso de ser extraditado a Perú, no tiene conocimiento de cuánto dure el proceso judicial y tampoco cuenta con los recursos para contratar un abogado en dicho país.

“Lo que viene es que debemos conseguir el expediente y tratar de resolver el caso en Perú, pero es que yo no tengo contactos de abogados que me puedan defender allá y tampoco sé cuánto me puedan cobrar”, manifestó.

El colombiano que ha vivido un drama por el homónimo se ha mostrado afectado por la pérdida de la libertad, pues no ha podido ver a su familia. Además, aseguró haber sido torturado en una ocasión que visitaron su local de venta de motocicletas, “esto me afectó psicológicamente, yo tenía temor, como si yo fuera un delincuente”.

Por otro lado, reveló que hay una serie de arbitrariedades e injusticias por parte de los organismos colombianos para esclarecer su caso.

“La Fiscalía a través de asuntos internacionales tiene conocimiento de que el Perú levantó la orden de búsqueda y captura y nosotros hemos tratado de llegar a la Corte Suprema de Justicia a exponer el caso y buscar protección. Ellos tienen todas las pruebas y saben que la persona que están buscando es otra, porque hemos aportado todas las pruebas técnicas y documentales”, añadió.

René Martínez Gutiérrez se refirió a la posibilidad de cambiar su nombre, sin embargo, mencionó que la Registraduría cometió el error de enviar su información personal a Perú. “Entonces así me cambie el nombre me van a buscar por mi foto y las huellas (…) El error grabe nace en la Registraduría sin proteger mi identidad ni pedir más información al Gobierno de Perú”.