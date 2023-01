Legalizan captura de John Poulos por crimen de Valentina Trespalacios

El juez 59 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá legalizó la captura de John Poulos, presunto asesino de la joven Valentina Trespalacios, quien falleció en extrañas circunstancias el pasado domingo 22 de enero.

En medio de la diligencia se conocieron varios detalles del operativo que se realizó para su captura en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, a su llegada de Panamá, donde permanecía tras ser detenido cuando, según la Fiscalía General, pretendía huir a Estambul en Turquía.

De esta manera, el juez rechazó los argumentos del abogado Martín Alberto Riascos García, defensor de John Poulos, quien aseguró que fue ilegal la captura de su cliente porque se le vulneraron los derechos y además porque no aparecen los 7.000 dólares que tenía en su poder el presunto asesino de Valentina Trespalacios.

La defensa también expuso que la detención inició en Panamá, por lo que su cliente lleva más de 50 horas privado de la libertad, y a su llegada a Colombia, supuestamente no se le garantizó que entendiera sus derechos y aunque no comprendió, no pasó nada.

El abogado señaló que se vulneraron los derechos humanos, puesto que además se le perdieron los lentes que utiliza para ver.

Finalmente, dijo que no se le permitió tener contacto con ningún abogado en Panamá y que en Colombia logró hablar con su abogado de confianza hasta las horas de la tarde del pasado jueves.

Sin embargo, el juez consideró que fue legal su captura registrada en el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá.