Corte IDH: Estado reconoce y pide perdón por desaparecido en Operación Orión

En el marco de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso que adelanta por la eventual responsabilidad del estado en la desaparición del joven Arles Edison Guzmán en el contexto de la Operación Orión (2002) en Medellín, la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, pidió perdón y asumió la responsabilidad a nombre del Estado.

“Se reitera que Arles Edison Guzmán fue desaparecido con la aquiescencia de agentes estatales cumpliendo así los estándares del derecho internacional, por lo tanto el estado reconoce su responsabilidad internacional por la desaparición forzada del señor Guzmán Medina” afirmó la funcionaria.

En línea con lo anterior, la directora Zamora expresó que el estado es consciente de que los habitantes de la Comuna 13 vivieron “las consecuencias de la Operación Orión” que según su reconocimiento y los fallos judiciales permitió la llegada del Bloque Cacique Nutibara y su asentamiento, generando homicidios, desapariciones y desplazamientos.

“...de manera selectiva en ese lugar se presentaron el mayor número de inhumaciones clandestinas en fosas ubicadas en La Arenera y La Escombrera”, sentenció.

Asimismo, según Zamora, la justicia ha tenido importantes avances en el esclarecimiento de los delitos perpetrados por los paramilitares que operaban en la Comuna 13 con la aquiescencia de agentes estatales “y el modus operandi de los crímenes contra la población civil” que muestran el “compromiso” de las autoridades judiciales como la JEP en conocer todos los detalles de lo ocurrido.

Eso sí, reconoció las demoras en resultados y los aceptó “por la vulneración de los derechos de la Convención Americana de los Derechos Humanos”. Según Zamora el compromiso del estado es irrestricto en reparar a las víctimas, particularmente la familia de Guzmán Medina y encontrar su cuerpo.

Frente a ello, María Victoria Fallón, representante de las víctimas resaltó la actitud del Estado colombiano de reconocer responsabilidad. Por su parte Henry Guzmán, hermano de Arles Edison señaló que aunque el estado acepte responsabilidad no es suficiente “para reparar las lágrimas que he derramado”. Solicitó con urgencia encontrar los restos y que “se aclare la verdad” para que el caso no quede impune.