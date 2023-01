Falleció el empresario colombiano David Name Terán

David Name Terán. Foto: @JoseDavidName

El reconocido empresario colombiano David Name Terán falleció este lunes 30 de enero a los 84 años. Así lo confirmó su sobrino José David Name, quien actualmente es senador de la República.

“El día inevitable llegó y nos embarga una tristeza desoladora, pero la tranquilidad de que hoy se encuentra descansando en los brazos del Señor. ¡Vuela alto querido tío, te recordaremos por siempre!”, escribió el senador José David Name a través de sus redes sociales.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se pronunció en su cuenta oficial de Twitter tras el fallecimiento de este empresario.

“Un amistoso interlocutor en las horas buenas y en las otras, en el acuerdo y en los otros. Era genuino para gustar o disgustar. A Belinda su señora, a sus hijos el Pastor David, a Enrique, a toda la familia nuestras más sentidas condolencias”, escribió.

Partidos como el Centro Democrático y La U también se pronunciaron tras la noticia.

Horacio Serpa, exsenador, también se refirió sobre el legado de este empresario. “Se va un gran amigo de mi padre y el Caribe pierde un gran empresario de talante regional y nacional”, dijo.

¿Quién fue David Name Terán?

David Name Terán es hermano del exsenador José Name Terán y tío del actual congresista José David Name.

Es de resaltar que además de su carrera empresarial en el Caribe, estuvo ligado a la política.

Aunque nació en Sincelejo, desde niño se trasladó a la ciudad de Barranquilla, donde formó parte de su carrera.