JEP rechaza a exinvestigadora del CTI que estuvo en la Operación Orión

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento de la exagente del CTI, Rosa Elcy Arango, quien fue condenada a 8 años de prisión por supresión de documentos y buscaba su aceptación en la jurisdicción por cuenta de su labor como investigadora en la Operación Orión y conocimiento de vínculos de paramilitares y narcotraficantes con agentes del estado.

La decisión de la jurisdicción se fundamentó en señalar que, aunque se le dieron tres oportunidades a Arango, esta no allegó un plan de aporte a la verdad satisfactorio ni los ajustes que se le solicitaron al mismo (en entrevista con La W había asegurado incluso que hablaría del Grupo Empresarial Antioqueño).

Además, también encontraron que el delito por el que fue sentenciada no tiene relación con el conflicto.

“...la situación fáctica no cabe dentro de la competencia material de esta Jurisdicción, situación que previamente el despacho quiso aclarar por medio de las reiteradas solicitudes hechas a la señora Arango Jiménez para que ajustara su escrito de compromiso con la verdad, sin embargo, aquella no lo hizo, no dando espacio para poder analizar circunstancias desconocidas por la justicia sobre si los delitos por los que fue condenada tuvieron alguna relación con el conflicto armado”, señala la determinación.

Así las cosas, los magistrados remitieron de vuelta al expediente a la justicia ordinaria para que continúe monitoreando la pena de Arango y por consiguiente negaron también una solicitud de libertad condicionada elevada por la exinvestigadora.