Abren proceso fiscal por obra inconclusa del Museo de Arte Moderno de Barranquilla

La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad contra varios exdirectivos de Findeter por 10.000 millones de pesos, entre ellos está Helmuth Barros, imputado por un presunto desfalco al Fondo Nacional del Ahorro; el expresidente de Findeter Luis Fernando Arboleda; el exministro Rodolfo Zea, entre otros, por presuntas irregularidades en la construcción del Museo de Arte Moderno de Barranquilla.

Dice el ente de control que la obra se encuentra en abandono, está inconclusa y requiere mayores inversiones. Es decir, la obra no puede ser usada, pero ya le pagaron al contratista.

Incluso tuvieron que suscribir en 2021 (6 años después del primer convenio) un nuevo negocio jurídico para “solventar la necesidad contractual, el cual a la fecha no ha sido culminado ni presta servicio alguno”, según se lee en el auto de apertura.

Y es que hubo irregularidades como que al ejecutar la obra no habían resultados los temas jurídicos en el lote donde iban a construir el proyecto y contrataron a personal no idóneo para ejecutar el proyecto.

En resumen, el ente de control aseveró que “con todo descrito anteriormente, se generó una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna que no se aplicó al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, representados en la necesidad concreta que se pretendía satisfacer con la construcción de una obra destinada a fines culturales. La cual, debido a su estado de abandono, estado de los elementos construidos y no finalización de actividades no puede ser usada”.