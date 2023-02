Reforma a la salud: transición podría tardar 10 años, según experto

En Sigue La W, Johnattan García Ruíz investigador Senior en Salud de la Universidad de Harvard explicó como llegará a funcionar la reforma a la salud radicada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Una de las cosas que establece la reforma es que se tienen que hacer inversiones de cerca de 1.2 billones de pesos al año para crear estos nuevos centros de atención primaria”, explicó García Ruíz.

Señaló que en el documento de la reforma no especificaron el tiempo que llevaría la transición, no obstante, y teniendo en cuenta que el Gobierno pretende crear más de 2.000 centros de salud, esto podría tartar 10 años.

En cuanto al rol de las EPS, explicó que este se irá “apagando paulatinamente”. En ese sentido mencionó que “el Estado irá integrando a los afiliados de las EPS lentamente a los centros de atención primaria”.

Frente a lo anterior advirtió que las personas deberán ir a registrarse para poder recibir la atención durante cualquier tipo de eventualidad.

El investigador de la universidad de Harvard manifestó su preocupación por los prestadores de servicio, pues explicó que este modelo deberá comunicarse con otra red y realizar convenios para trasladar a los pacientes en caso de que sea necesario: “En este caso serían unos convenidos más complicados porque sería entre diferentes regiones del país con fondos distintos y ahí se podría complicar la cosa”.

“Ese es uno de los vacíos que tiene la reforma y nos deja en el interrogante de que si lo que viene será mejor a lo que ya tenemos”, expresó.

En la misma línea añadió: “La diferencia está en lo que está en el papel y lo que se pueda lograr. El problema es si se puede implementar y si existe la voluntad de un prestador de ser o no parte de la red. Por ejemplo, puede que una IPS del departamento del Atlántico decida no contratar por cualquier tipo de razón y si los prestadores no quieren ser parte de esas redes pues simplemente no va a ocurrir”.

Por su parte, Galo Viana presidente de la Junta Directiva de Gestarsalud, se refirió al futuro de las EPS y aseguró que las EPS “no vamos a tener que ver con la contratación de la red, sino que vamos a servir de auditoría y articular los servicios, por lo tanto eso desvirtúa lo que hemos hecho durante tantos años”.