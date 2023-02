Las quejas de los pueblos étnicos contra la Procuraduría

Imagen de referencia pueblo étnicos (Photo credit should read GUILLERMO LEGARIA/AFP via Getty Images) / GUILLERMO LEGARIA

Varios líderes de los pueblos étnicos le enviaron una carta a la procuradora Margarita Cabello, donde advierten que no hay un procurador delegado en propiedad para los asuntos que les compete. Según ellos, hay dos funcionarios del Ministerio Público que están atendiendo los temas étnicos, pero no tienen la preparación ni el conocimiento para ejercer la funcionen

En el documento enviado a la procuradora los líderes de los pueblos étnicos manifiestan su preocupación por la función como delegado del señor Jefferson Mena, ante los planteamientos del funcionario.

Sigue La W habló con algunos de los denunciantes ante esta problemática.

Arnulfo Cardozo líder de las comunidades negras, afros, raízales y palenqueras, manifestó que, “nuestras preocupación radica que desde hace dos años no ha sido nombrado un delegado de la Procuraduría en propiedad. Esto ha generado una preocupación al interior de las comunidades, no hemos podido iniciar nuestro plan de trabajo anual. No hemos recibido respuesta alguna por parte de la Procuraduría”.

Cardozo señaló que se necesita con urgencia que se atiendan las necesidades y reclamos de las comunidades con el fin de mejorar la calidad de vida en estos territorios y evitar que las regiones sigan sumergidas en la violencia y el deterioro.

Por su parte, Edgar Velasco secretario de AISO, declaró que las faltas de garantías por parte de la Procuraduría supera los dos años, vulnerando los derechos de los pueblos étnicos en el acompañamiento e interlocución de funciones preventivas.

“Después de que la procuradora General de la Nación tomó posesión de su cargo, han venido nombrado personas que no tienen la experiencia y el recorrido necesario para ayudar en la protección de los derechos de los pueblos étnicos. Queremos a una delegada que pueda acompañar nuestros compromisos y que no existe persecución política”, explicó.

Sigue La W buscó respuesta de la Procuraduría ante estas denuncias pero desde la entidad manifestaron que “están proyectando una respuesta a la carta”.