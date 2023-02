No es una ideología: Carolina Corcho responde a críticas por reforma a la salud

Arrancó oficialmente el trámite de la reforma a la salud en el Congreso de la República. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue convocada este martes para la presentación del proyecto por parte de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien defendió, una vez más, la iniciativa.

“Creo en ustedes (congresistas) porque muchos provienen de esas regiones y saben que no es una ideología lo que viven esas comunidades. Empaticemos. Cómo vamos a decir que es ideología lo que viven quienes ponen tutela en este país o lo que viven los trabajadores en el Hospital de Turbo, que les pagan cada seis meses, o lo que viven las enfermeras que no les pagan, o que es una ideología que los colombianos hayamos puesto billonarios recursos públicos de la salud y no se pueda garantizar que lleguen a la clínica y el hospital”.

Esas palabras de Corcho se originan a propósito de las declaraciones que entregó el presidente del Congreso, Roy Barreras, calificándola de “ministra ideologizada”, entre otros calificativos.

Asimismo, la funcionaria señaló que su propuesta sí involucrará al sector privado en la triada “empresarios, Gobierno y trabajadores”..

“No nos estamos inventando algo nuevo, esto ha funcionado en el mundo. Los empresarios van a estar ahí. Pongámonos creativos y constructivos para que no se pierda un peso y el que se robe un peso, que vaya preso. No me digan que lo que hay hoy es transparente y es diáfano y no posibilita la corrupción y que los que estamos proponiendo la corrupción somos nosotros”, precisó.

Las intervenciones de los congresistas

Entre tanto, la oposición insistió en sus críticas al proyecto. El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, insistió en que “hay que construir desde lo construido” y cuestionó que, a su juicio, no se hayan tenido en cuenta las voces de sectores impactados.

“Las agremiaciones le dicen permanentemente que este es un texto que está mal elaborado, usted no se apoyó ni en los pacientes, ni en los médicos ,ni en la academia y, por esa razón, usted está generando tantas preocupaciones con este proyecto”, indicó Forero.

El representante Víctor Salcedo, del Partido de La U, dijo por su parte que “en la reforma hay cosas positivas, pero otras que hay que revisar, como las facultades extraordinarias al presidente”.

Desde el Pacto Histórico, entre tanto, el representante Alfredo Mondragón defendió la iniciativa y reiteró que no buscan “estatizar la salud” y que “no hay un propósito comunista”.

“Esto no nos puede llevar a una especie de falso debate en el que esto funciona muy bien en las zonas urbanas y que donde no funciona es en las zonas dispersas. En este momento en que hacemos este debate a cuántas personas les están respondiendo que no hay citas”, manifestó.

La Comisión Séptima anunció una serie de audiencias públicas para empezar a socializar el proyecto en los territorios.