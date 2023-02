Denunciarán al alcalde de Cúcuta y secretaria de gobierno por omisión

El sindicato del Inpec presentará una denuncia contra el alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez y la secretaria de gobierno Hidela Benítez, por prevaricato por omisión, dentro de las razones expuestas por los guardines se advierte que desde el año 2022 no se suscriben contratos interdaministrativos entre las partes.

Carlos Ramos, asesor jurídico del sindicato del Inpec aseguró a W Radio “el sindicato advertía sobre la medida de evitar que ingresen a toda costa los internos al centro de reclusión, ante las últimas decisiones que ha tomado la alcaldía de San José de Cúcuta, desde el año anterior no hay suscripción de convenios interadministrativos, lo que indica que los internos no se puedan recibir y hoy están en las estaciones de policía y en la URI de la ciudad”

“Aproximadamente 900 internos están en las estaciones de policía, hecho gravísimo si se tiene en cuenta que Cúcuta se encuentra entre las 50 ciudades más violentas del país y causa sorpresa que el alcalde de Cúcuta, no encuentre con este hecho, sabiendo que las estaciones están hacinadas, lo que implica que al menos unos 100 policías tengan que custodiar internos cuando deberían estar en los cuadrantes y garantizando la seguridad ciudadana”.

“El sindicato del Inpec iniciará acciones legales contra el alcalde y la secretaria de gobierno, una denuncia por prevaricato por omisión por la no actuación del alcalde y la funcionaria, ya que hay una seria violación a los derechos humanos a la población privada de la libertad, que es responsabilidad del alcalde de esta ciudad”.

Además, añadió, “no hay voluntad política para resolver esta problemática, la secretaria de gobierno se ha declarado impedida para suscripción del convenio y la supervisión del mismo y cita a una reunión con el personero, presidente del concejo, director de la cárcel, pero no cita a la organización sindical que es quien tiene cerrado el centro de reclusión, interpretamos que no les interesa el asunto y no existe la voluntad”. Señaló Ramos

En la vigencia 2023, los guardianes del complejo penitenciario y carcelario de Cúcuta, Pamplona y Ocaña anunciaron que no recibirán internos provenientes de las estaciones de policía, URI y demás centros transitorios.