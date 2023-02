Neurólogo Leonardo Bello: “el Alzheimer no se hereda”

En diálogo con “Salud y algo más”, el neurólogo Leonardo Bello se refirió sobre aquellas características del Alzheimer y cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad.

“Es una enfermedad que se caracteriza por un deterioro neurocognitivo de forma progresiva hasta generar una disfunción a largo plazo. Las personas comúnmente no reconocen los síntomas o no le dan importancia”, aseguró el neurólogo.

También destacó que el Alzheimer es una enfermedad que “no se hereda” y no hay una prueba diagnóstica que permita anticipar esta situación.

“No se hereda, el hecho de que los familiares tengan la enfermedad no significa que a mi me va a dar, hay un porcentaje del menos del 1% que es genético. No existe una prueba, el diagnóstico se llega porque hay que tener varios parámetros, hay que descartar algunas situaciones, no hay un tiempo en el que se pueda decir cuánto va a pasar para llegar al diagnóstico”, explicó.

Finalmente indicó que hay algunos factores de riesgo para el Alzheimer como lo son el sedentarismo, baja escolaridad, la hipertensión y tener diabetes.

