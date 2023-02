Iván Cepeda sobre ‘John Mechas’: “no habrá un cheque en blanco de impunidad”

¿Obstáculos en la paz total del Gobierno Petro? Recientemente se han conocido diferentes temas que estarían representando trabas en la búsqueda de la paz en el país. Entre estos, el escándalo de los presuntos pagos que estarían haciendo narcotraficantes a abogados para obtener beneficios y el secuestro por parte del ELN al sargento Libey Danilo Bravo.

Frente a lo anterior, el senador Iván Cepeda se pronunció en Sigue La W y aseguró que como toda política de paz en el país hay dificultades.

“Una nación que ha afrontado seis décadas ininterrumpidas de violencia, obviamente encuentra dificultades para lograr que todos los incendios se apaguen”, manifestó.

No obstante, señaló que desde las mesas de negociaciones con el ELN en México, hay unos carriles definidos y resaltó algunos de ellos:

Diálogos de paz con el ELN

Ley de sometimiento a la justicia

Acercamiento a disidencias

Reforma rural integral

En cuanto a la polémica por supuestos pagos de narcos para obtener beneficios en el marco de la paz total como evitar la extradición, mencionó que en medio de estos procesos hay personas vinculadas a estructuras criminales y al narcotráfico que intentan, de manera oportunista, aprovecharse de estos procesos de paz.

“Frente a esto lo que corresponde son investigaciones por parte de las autoridades competentes para mostrar quiénes están en ese tipo de actividades delictivas que se deben contrarrestar con todo el peso de la ley”.

Caso alias ‘John Mechas’

Sobre la polémica petición de levantar la orden de captura de alias ‘John Mechas’, quien intentó atentar contra el expresidente Iván Duque. El senador Cepeda señaló que esta medida es temporal y estrictamente ceñida a unos procedimientos que tienen que ver con posibilidad de diálogos con grupos armados como disidencias de las Farc.

“En ese contexto se entiende estas medidas, pero no hay un cheque en blanco de impunidad, lo que se pretende es unos diálogos para el fin del conflicto armado y lograr que haya justicia plena para las víctimas”, añadió.

En cuanto a la criticada labor del comisionado de Paz, Danilo Rueda, resaltó su labor asegurando que:

“El comisionado ha hecho en muy poco tiempo una labor exhaustiva, no carente de problemas, pero se ha podido discutir. La tarea no es de ninguna manera pequeña, ni simple, en eso hay que entender las dificultades que se han presentado. El comisionado ha adelantado acercamiento con múltiples organizaciones”.

‘Segunda Marquetalia’

Iván Cepeda se refirió al tratamiento que se le busca dar a la ‘Segunda Marquetalia’ de ‘Iván Márquez’ aseveró que “la cuestión no es que hayan incumplido o no el acuerdo, sino que existen”.

“Ellos siguen teniendo una naturaleza política y el diálogo sigue siendo político, pero eso no significa que el hecho de que hayan incumplido el Acuerdo de Paz no tenga unas consecuencias y claro que las deberá tener. Pero ahora estas personas estuvieron en un contexto donde hay denuncias no de ellos si no de órganos como la JEP que señala que hubo presuntamente manipulación de la justicia bajo la forma de un entrampamiento y eso debe ser esclarecida”, aclaró.

Secuestros por parte del ELN

Para finalizar, Cepeda se refirió al secuestro del sargento Danilo Bravo y los cuestionamientos por parte del presidente Petro, sobre un posible “saboteo”.

“Entre los asuntos que hemos tocado se ha mencionado este episodio que se ha presentado con relación al suboficial que tiene en su poder el ELN. A través de un mensaje vía Twitter, Antonio García ha adquirido el compromiso de poner en libertad a este sargento lo antes posible”, manifestó.

En la misma línea dijo: “Aquí hemos venido a ponerle punto final a ese conflicto armado que tanto dolor ha causado en el país y se trata, en medio de todas las dificultades que genera que ese conflicto, continuar con la búsqueda de la solución y para eso estamos por abordar el asunto del cese bilateral de fuego y hostilidades”.