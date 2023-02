Una puñalada a la justicia: Fiscal Barbosa sobre idea de crear sala anticorrupción

Vehemente fue el rechazo del fiscal general, Francisco Barbosa, a la propuesta de crear una sala anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia.

Pidió respeto para la justicia colombiana y para la Corte, pues considera que ha sido intensa la lucha contra la corrupción en el país.

“Aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana (…) Nadie puede venir aquí porque se me ocurrió traer una iniciativa para crear una sala anticorrupción como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción”, dijo.

Recordó que en los últimos tres años la Fiscalía General logró más de 2.800 sentencias condenatorias en Colombia por corrupción, “tenemos más de 54 exgobernadores procesados por corrupción, 8 gobernadores actuales procesados por corrupción, funcionarios de todo nivel para que aparezcan ahora genios y marcianos a venir y decir que hay que acabar la justicia colombiana (…)”.

Barbosa agregó que, “aquí la justicia se tiene que respetar y no puede permitir esto y llamo a las diferentes fuerzas entre ellas el Congreso de la República para que no se permita por ningún motivo que se acabe la justicia con esas acciones malintencionadas de convertirnos a nosotros en países centroamericanos donde han tenido comisiones anticorrupción y extranjeros que vienen a manipular los expedientes (…)”.

La Fundación Paz y Reconciliación y el Instituto Anticorrupción proponen crear una sala anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia, que sería transitoria.