Soy inocente, estaba en Arauca: presunto implicado en atentado a Escuela de Cadetes

Miguel Antonio Castillo, quien es acusado de participar en el atentado a la Escuela General Santander en Bogotá, ocurrido el 17 de enero de 2019, pasó por los micrófonos de Sigue La W para hablar sobre su proceso y las pruebas que hay en su contra. Actualmente se encuentra en libertad por vencimiento de términos.

Castillo fue dejado en libertad debido a que aún no ha iniciado la etapa de juicio y esto ha hecho que los tiempos que debe permanecer una persona detenida se hayan vencido y en consecuencia se les otorgó la libertad.

Para iniciar, Castillo comentó que “yo soy inocente, el día de los hechos me encontraba en Arauca. Yo no tengo 2 empresas, es un pequeño emprendimiento familiar, fabricamos queso en Arauca, y en Bogotá tenemos un punto de venta, un local en el sur de la ciudad”.

Sobre cómo se enteró de los hechos y de las acusaciones en su contra, el señalado aseguró que “nunca me entero, llevaba mi vida como comerciante muy normal, a inicios del 2020 estábamos formalizando nuestra microempresa, y de un momento a otro soy capturado en mi casa el 2 de julio a las 4:00 de la mañana, ahí me leyeron los derechos y me dijeron los hechos por los cuales estaba procesado”.

Por otra parte, resaltó que a pesar de la violencia y de la presencia de los grupos al margen de la ley en Arauca, nunca ha tenido problemas legales ni con los grupos armados. “Uno no sabe qué tipo de personas son porque uno está en el día a día en el trabajo, nos dedicamos a trabajar y por eso nunca hemos tenido inconvenientes ni por la parte legal ni con los grupos armados”.

En cuanto a su relación con las otras personas que fueron dejadas en libertad, Castillo explicó que “el señor Wilson Arévalo es mi compadre, es un comerciante que tiene una empresa como a 40 minutos; Jessika Barrientos, ella en el 2012 trabajaba en Bogotá en la distribuidora de queso, a las demás personas no las conozco, hasta cuando nos presentaron en el proceso, nunca las había visto antes”.

Por último, dejó claro que nunca ha tenido contacto con los padres de las víctimas del atentado “nunca desde que fui capturado y vinculado a este proceso había habido un espacio así. Los abogados que los apoyan a ellos como víctimas saben en qué etapa va el proceso y saben a quién deben exigirle para que las cosas avancen”.

Por su parte, Johana Patiño Bulla, defensora de presuntos implicados en atentado a la Escuela General Santander, explicó que “este es un proceso que ha tenido una connotación por los elementos que se han descubierto, este no es un proceso tan sencillo, es bastante complejo, pero en la misma complejidad en cada parte del proceso tenemos unas obligaciones que cumplir (…) ni la bancada defensiva ha solicitado aplazamientos, ni la Fiscalía ha entregado oportunamente el descubrimiento probatorio, ni tampoco los jueces han hecho aplazamientos”.

Escuche la entrevista completa a continuación: