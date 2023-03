Crisis educativa en Norte de Santander

“Hay una gran violación al derecho a la educación” afirmó Bellamín Pérez, líder social del Catatumbo. Según Pérez, “el año pasado más de 7.000 niños y niñas no tuvieron ni una hora de calendario escolar y este año vamos para lo mismo. Ya van tres meses del año y hasta el momento tenemos 4.500 niños sin educación”.

Según el denunciante, no se han asignado los docentes necesarios para atender a los menores del departamento y explicó que el 90% de ellos se necesitan en el Catatumbo.

Hizo un llamado a la acción tanto al Gobierno Nacional como a los entes de control a los que ha enviado derechos de petición pidiendo ayuda para los miles de jóvenes que están viendo interrumpida su educación.

Ludy Paez Ortega, secretaria de Educación del Norte de Santander, se refirió a la crisis por falta de docentes en la zona del Catatumbo. Incluso, afirmó que esta no es nueva, ya que “el año inmediatamente anterior el Catatumbo no logramos la atención más personalizada y más cercana con cerca de 3576 estudiantes. Se buscó por parte de la Secretaría de Educación algunas soluciones como la alternancia, fusión de grupos con un trabajo de los docentes que nos facilitaron el proceso de formación de los niños” .

Con respecto a la crisis de este año, explicó que las clases iniciaron el 23 de enero y reconoció que hay dos fallas generales en los 8 municipios PDET:

“Los padres de familia matricularon a los niños entre enero y febrero. De tal manera que no puede planificarse un año cuando no sabemos exactamente cuántos niños tenemos”.

Agregó que encontraron “mucho niño que no había estado antes en el sistema educativo desde hace mucho tiempo” por lo cual reiteró la importancia de implementar un modelo flexible para garantizar el derecho a la educación de estos jóvenes.

Por otro lado, reconoció que les hacen falta 176 docentes ya que están a la espera de una sustentación que se le hizo al Ministerio de Educación para que éste a su vez sea quien defina la cantidad de docentes que tendrá el Norte de Santander.

Explicó que la crisis se hace más complicada al no poder reubicar a los docentes con facilidad en todo el departamento. “Es muy difícil decirle a los padres de familia que los niños están en sedes supremamente lejanas no van a tener docentes. Es probable que nosotros tengamos disminución de matrículas en otras partes del departamento pero no podemos hablar que fácilmente uno pueda reubicar a cientos de kilómetros de distancia a un docente donde tiene su unidad familiar a una zona totalmente diferente como es la zona del Catatumbo para poder suplir con los requerimientos del sistema educativo”.