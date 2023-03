JEP: piden citar a excomandante del Ejército y 11 generales más por crímenes en Meta

La W tuvo acceso al escrito de 217 páginas entregado por las organizaciones de víctimas de falsos positivos en el Meta, Colectivo Orlando Fals Borda, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el SAAD, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que solicitaron citar a un excomandante de las Fuerzas Militares, a un excomandante del Ejército y diez generales más por falsos positivos y el fenómeno paramilitar en el Meta.

En el escrito de 217 páginas, solicitaron por ejemplo que se avance en la investigación frente a laureados generales excomandantes de la Cuarta División del Ejército, por ejemplo el general (r) Carlos Ospina Ovalle excomandante de las Fuerzas Militares, en el marco de una eventual omisión frente al auge del paramilitarismo en el Meta.

En el mismo sentido se pronunciaron sobre el general Luis Hernando Barbosa (excomandante de la División entre 2002 y 2003) de quien dijeron que “se estima que es responsable por la activa colaboración con grupos paramilitares” frente a un episodio narrado por comparecientes donde aeronaves de la Fuerza Aérea apoyaron al Bloque Centauros de las AUC en un combate frontal con los “Buitragueños” en 2003.

“(magistrados) SEGÚN LO QUE USTED NOS ESTÁ CONTANDO, ¿ESA DECISIÓN DE DAR APOYO AÉREO DEPENDERÍA POR LO MENOS DEL COMANDANTE DE LA DIVISIÓN?: Si señor, de ahí para arriba (mayor Wilson Lizarazo). ¿Quién ERA EL COMANDANTE DE LA DIVISIÓN PARA ESA ÉPOCA?: El señor GRAL. BARBOSA, si no estoy mal; el comandante de la Brigada era el señor GRAL. SAAVEDRA” señala el documento en poder de La W.

Frente a los otros generales que comandaban la Cuarta División en el periodo estudiado (1997 a 2008) y que se solicitó su llamamiento figuran el general Arcesio Barrero Aguirre, excomandante de la Cuarta División entre 2001 y 2003, quien fue, según las víctimas, mencionado por “Otoniel” en un supuesto traslado al Casanare para apoyar al Bloque Centauros en la guerra con los “Buitragueños”.

“Es que eso fue aquí en el llano, cuando el general barrero estaba en Guaviare que cuadraron que para que lo trasladaran para el Casanare, cuando la guerra esa que hubo ahí, entonces el comandante ARROYAVE cuadraron pues con MONTOYA y dieron una plata para que hicieran el traslado para Casanare a BARRERO” indica el testimonio de “Otoniel” en el que señalan al general Barrero Aguirre.

Las acusaciones sin duda más graves recogidas en el escrito frente a la Cuarta División vinculan al general Guillermo Quiñonez Quiroz, excomandante entre 2006 y 2008, de quien indicaron que “se estima que debe ser imputado” por al parecer adelantar presiones para que casos cuestionados de ser falsos positivos no llegaran a la justicia ordinaria y se mantuvieran en la esfera de la justicia penal militar.

Entre las evidencias para solicitar lo anterior, se encuentra el testimonio de un Juez Penal Militar propiamente, Agustín Hurtado Garzón, quien afirmó a la JEP que el general lo regañaba tanto a él como a otros jueces militares diciendo que “no le servían” porque enviaban procesos penales a la Fiscalía.

“Magistrada: ¿Con ocasión de que se daban esos regaños? Al parecer del general Quiñones ¿Por qué ustedes no le servían? - Agustín: Por qué mandábamos procesos a la ordinaria, eso era la verdad, entonces no quería que nosotros mandáramos sí, ese, ese era vea, hay ya me acuerdo cuales eran las presiones, esa era una de las presiones. Pero pues, así, como él decía que él tenía los jueces buenos y los jueces malos” sentenció el Juez Penal Militar contra el general Quiñonez.

Los generales de la cuarta brigada y las acusaciones por falsos positivos y paramilitarismo

En línea con lo anterior, el listado total de generales mencionado inicialmente se completa con las peticiones de citar a 5 generales de la República; arrancando con el general (r) Francisco René Pedraza, excomandante de la Cuarta Brigada (a quien pidieron imputar) y quien fue señalado por Juan Carlos Rodríguez “Zeus” de vínculos con el paramilitarismo, así como otros comparecientes como Carlos Alberto Pinilla quienes hicieron mención a su supuesta “afinidad” con ese grupo armado ilegal.

“...en mi general René Pedraza, él, a mí me consta, que él trabajaba con las Autodefensas y que tenían muy buenas relaciones en los altos mandos de la estructura de Autodefensas. A nivel Castaño, a nivel Vicente, a nivel Victoria, mi capitán Victoria. Sí me consta eso” mencionó “Zeus” quien incluso habló de una reunión que asegura se dio entre el general Pedraza, el general Miguel Pérez Guarnizo y el exalcalde paramilitar Euser Rondón.

Por otra parte, los representantes de víctimas solicitaron también que sea llamado a rendir versión voluntaria (e imputado) el general (r) Carlos Ovidio Saavedra afirmando que fue señalado por “Otoniel” de intervenir directamente en el relacionamiento con los paramilitares cuando dirigió la Cuarta División.

De hecho, el coronel Alejandro Cabuya afirmó que el general Saavedra tenía que estar enterado de los nexos de Ejército con paramilitares en esa zona y, además le quitó sin explicación el control de evitar el tráfico ilegal de combustible que beneficiaba a “paras” y narcos. Cabuya le tiró además un dardo a Saavedra mencionado que el cuestionado general Leonardo Barrero (señalado de ser “el padrino” de la organización criminal La Cordillera) hacía parte de su Estado Mayor en la Brigada.

“El General Saavedra se llevó el control de combustible para Granada. El General Saavedra se movía por las vías entre Villavicencio y Puerto Lleras en vehículo, en una zona tan neurálgica, sin ningún problema. El general Saavedra dentro de su estado mayor tenía al coronel Leonardo Barrera Gordillo, que yo no sabía quién, discúlpeme lo que voy a decir, quién diablos era, pero ahora sí” expresó Cabuya.

Adicionalmente, el general Saavedra fue mencionado por el mayor (r) Wilson Lizarazo frente al uso de supuestas expresiones como “tóquele la puerta a los vecinos” cuando los “resultados en combate” del Batallón Vargas eran pocos.

Además de los tres altos generales mencionados previamente, los representantes de víctimas solicitaron que sea indagado el general (r) Hernando Alonso Ortíz Rodríguez por los indicios “muy graves” sobre la supuesta convivencia del general con grupos paramilitares y un supuesto apoyo de guías de grupos paramilitares a la Fuerza FUDRA que comandaba Ortiz para la retoma de la “zona de distensión” con las Farc.

De acuerdo con el testimonio del coronel Alejandro Cabuya, el general Ortiz fue quien le presentó al exalcalde y exparamilitar de El Dorado, Euser Rondón y le dijo: “lo que necesite, con él pídalo”. Luego, asegura ser testigo de la llegada de al menos dos camiones llenos de hombres vestidos con camuflados del Ejército pero con fusiles AK-47 (evidentemente paramilitares) quienes iban a ser los “guías” de la FUDRA en la retoma de municipios bajo el control de las Farc.

“...recuerdo yo que llegaron dos camiones cargados de soldados, comillas, porque no eran soldados, eran miembros de las autodefensas, ¿cómo sabía yo que eran miembros de las autodefensas? Tenían el mismo uniforme que nosotros pero tenían fusiles AK47 color negro, nosotros no tenemos fusiles AK47, ninguna unidad del ejército las tiene y esos iban a ser los famosos guías que iban a entrar a la zona de distensión con las tropas de la FUDRA” fueron las palabras de Cabuya.

Finalmente, desde las plataformas de víctimas solicitaron que se avance en la investigación y también sean citados a declarar el general Luis Antonio Coronado León, Francisco Ardila Uribe y el coronel Carlos Eduardo Ávila.

Los coroneles del Batallón Vargas y su alegada responsabilidad

Por último, en el extenso documento conocido por W Radio, se solicitó imputar como uno de los máximos responsables al general Miguel Pérez Guarnizo (excomandante del Batallón Vargas y exdirector hasta hace unos meses de la Defensa Civil Colombiana) por su presunta relación con grupos paramilitares, siendo uno de sus principales testigos en contra el mayor Juan Carlos Rodríguez Agudelo “Zeus”, quien lo acusó de trabajar con las Autodefensas del exalcalde Euser Rondón.

También, se pidió que el coronel (r) Alejandro Cabuya sea imputado como un máximo responsable por el fenómeno de falsos positivos y vínculos estrechos con el paramilitarismo (aunque el coronel no ha querido admitirlos a pesar de que ya fue condenado) tras decenas de testimonios de sus subalternos en el Batallón Vargas.

En el mismo sentido se pronunciaron las víctimas solicitando que sea imputado el coronel Jhon Vigoya (predecesor del coronel Cabuya) y de quien se alertó no se ha avanzado a fondo en la investigación sobre su comandancia, pidiendo citar a un mayor número de comparecientes de su espacio temporal en el batallón.

También se pidió imputar al coronel Néstor Sánchez Aguirre, excomandante del Batallón, por las ejecuciones extrajudiciales. De hecho Sánchez fue acusado de ordenar directamente el homicidio de al menos dos personas. Finalmente, la representación judicial pidió calificar como un máximo responsable al coronel (r) Jairo Martín Sandoval (se produjeron al menos 16 falsos positivos en su comandancia).

En el documento conocido por W Radio, además, las víctimas pidieron que la investigación avance frente a los terceros o agentes del estado fuera de la Fuerza Pública que pudieron tener participación en el “Aparato de Poder” que facilitó e impulsó la consumación de los crímenes “dando una falsa sensación de seguridad”.