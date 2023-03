Con despedida masiva fue sepultado en Cómbita, policía asesinado en el Caguán

El cuerpo del subintendente de la Policía, Ricardo Arley Monroy, fue sepultado este 5 de marzo en el cementerio local de Cómbita con una asistencia masiva de comunidad, familia, amigos y compañeros de la institución castrense.

“Con el corazón adolorido y el alma llena de tristeza nos hemos reunido en la fe y la esperanza para celebrar este santo sacrificio de eucaristía por el eterno descanso de nuestro querido hermano Ricardo Arley Monroy”, anunció el sacerdote de la parroquia Inmaculada Concepción de Cómbita.

Su familia, bastante afectada, no entendía como el Gobierno Nacional puede asegurar que lo ocurrido en el sector de los Pozos, en San Vicente del Caguán, se dio en medio de un cerco humanitario.

“Cerco humanitario con un muerto de por medio no puede serlo. Que tengan en cuenta qué tipo de personas están haciendo esas protestas porque no son las personas que uno piensa. No sé, si son delincuentes porque le robaron hasta los papeles, la plata y me le acabaron con la vida”, dijo Arquimides Monroy padre del suboficial.

La calle frente a la Parroquia estaba repleta de gente observando el tránsito de féretro de la funeraria a la Iglesia y desde allí vecinos del policía asesinado evocaban viejos recuerdos.

“Sin palabras porque es un golpe muy duro para la familia, los habitantes de Cómbita y para quienes lo conocíamos. Era una gran persona. La virgencita proteja y le de mucha fortaleza a su familia”, dice una de las vecinas.

Los hombres del antiguo Esmad, hoy el Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden le hicieron calle de honor. El teniente coronel Ángel Alberto Sanabria de la región uno de ese grupo explica que sus hombres seguirán fuertes, ante la pérdida que les generó dolor.

“Con las tanquetas hicimos un cruce de agua manifestando la salida de nuestro héroe hacia el cielo y siempre vamos a estar acompañándolo y pendiente de él”, dijo el oficial Sanabria.

Mientras, el féretro iba en camino al cementerio un hombre de la reserva activa de la Policía quien decidió no revelar su nombre dijo que, “a su compañero lo dejaron morir”.

“¿Cómo se quiere disfrazar el nombre de lo que le sucedió a nuestro compañero Monroy?. Fue vilmente asesinado por una comunidad cocalera, ellos no son campesinos”, dijo el reservista.