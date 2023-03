Hacen deducciones olímpicas y ligeras: Cielo Rusinque por reunión con Nicolás Petro

Tras los señalamientos que han surgido en las últimas horas por la posible corrupción y manejo de dineros irregulares por parte de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. La directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque habló en W Radio sobre los hechos que la salpican.

La funcionaria aseguró que si existió una sola reunión con Nicolás Petro.

“No fueron varias reuniones, solo fue una reunión que no tenemos que ocultar porque somos una administración de puertas abiertas. Diariamente recibimos actores politicos de diferentes orillas. Si tuviera algo oculto no lo haríamos en en el marco de la entidad hay un registro de quién entra y quién sale”, dijo Rusinque.

También habló de los supuestos cupos para cargos que se habrían acordado en esa reunión.

“Es absolutamente falso que en esa reunión se hubieran acordado cupos, ni cuotas, ni cargos. No es nuestro proceder y el presidente sería el primer extrañado en vernos en esa situación. Esas malas prácticas son las que venimos a combatir en contratos, el sesgo político y económico. En el Departamento de Prosperidad Social se hacían muchas cosas en contrasentido”, agregó.

Además dijo que, “la pregunta es ¿cómo podría yo negarle una reunión al diputado por ser el hijo del presidente de la República?, eso hablaría de un sesgo que yo no tengo porque tener. Mis limitantes para recibir a la gente son los de la agenda”.

la directora del Departamento de Prosperidad Social también habló de lo que se trató en esa reunión con Nicolás Petro.

“Esa reunión la acompañó el abogado Miguel Ángel del Río que trabaja por la región del Atlántico y la preocupación era sí teníamos un plan para la región del Caribe por la ola invernal y los altos índices de pobreza que se tienen. Pero en ningún momento se habló de cupos, ni con ocasión de esa reunión se hizo ningún tipo de contrato, ni vinculaciones; hay que tener responsabilidad. Además una deducción como tan ligera que se hace, que nos refieran a un chat es demasiado ligero, no hay pruebas y no las van a tener porque eso no pasó. La justicia será quien tiene que obrar y determinar las responsabilidades, pero no lo pueden ligar a algo tan grave porque una deducción muy olímpica”.

Por último, la directora aseguró que hasta el momento el presidente Petro no se ha comunicado con ella ni le ha dicho nada sobre la situación.

“No me ha dicho nada el presidente personalmente porque el sabe los criterios con los que obramos. Nunca nadie se ha imaginado al presidente pidiendo cupos ni nada de clientelismo y seguimos sus prácticas. No tengo una directriz en particular no me ha llegado ninguna notificación y estamos prestos a los que la autoridad solicite” puntualizó.