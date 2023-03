Trabajadores de hogares del ICBF Santa Marta protestan por no tener seguridad social

Nuevamente los contratistas del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar regional Magdalena hacen un llamado a la entidad para que regule su proceso de contratación que se hace a través de empresas intermediarias.

Según lo manifestado por los empleados, no cuentan con seguridad social y no les han cancelado sus salarios, por lo que decidieron hacer un cese de actividades hasta que no les den una solución.

“Sintrahogares es el sindicato que agrupa a los trabajadores, jardines y hogares infantiles del Bienestar Familiar, tenemos problemas con 6 de ellos porque los contrataron tarde, no han empezado a funcionar en un 100%, al día de hoy no nos han mostrado la póliza de seguro de los niños, a los trabajadores nos tienen sin seguridad social, hay una cantidad de enfermos tanto trabajadores como familiares y eso es ilegal que un trabajador esté laborando sin ARL”, aseguró Oscar Arias, asesor jurídico de Sindicato Sintrahogares.

Por parte del ICBF se conoció que ya se encuentran haciendo las verificaciones correspondientes y tomar las medidas pertinentes que afecta a los empleados y a los menores de los diferentes hogares que decidieron hacer un cese de actividades.

“Estamos esperando los resultados de las verificaciones para tomar las medidas pertinentes. Tuvimos conocimiento y de inmediato mandé los equipos de supervisión a verificar”, aseguró el director del ICBF regional Magdalena, Mario Ariza.