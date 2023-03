Bandas criminales denuncian que FF.MM. estarían incumpliendo cese al fuego bilateral

El abogado y defensor de derechos humanos, Álex Morales, envió una denuncia al Gobierno Nacional, según la cual en el Urabá antioqueño se estaría violando el cese al fuego y cometiendo presuntos atropellos de la Fuerza Pública contra la población civil.

En entrevista con Sigue La W, el abogado aseguró que “como defensor de derechos humanos y especializado en derecho internacional humanitario, el interés mío es la defensa de la vida, el respeto de los derechos humanos”.

Explicando además, la manera en cómo fue contactado por estas organizaciones “me contactaron personas que hacen parte de estructuras de factores reales de poder, por la seriedad de mis denuncias, el profesionalismo que le pongo a los temas, y fui contactado el mes pasado, estoy hablando del 20 más o menos de febrero, me invitaron a hacer un viaje a la región para que yo verificara en terreno lo que iban a comunicarme”.

Según el abogado, el 23 de febrero viajó a la zona de Urabá y allí se entrevistó con estas personas que le pidieron mantener en reserva su identidad. “Efectivamente, se identificaron, me mostraron sus documentos oficiales”.

“Ellos hablan de una violación al cese bilateral, yo manifiesto que es una violación al derecho internacional humanitario, esas actividades se vienen realizando por parte de personas que hacen parte de la fuerza publica no identificables, su actuar están revestidas de falta de identidad, pues se encapuchan, pero en el momento de hacer las actividades a los campesinos, indican que son o hacen parte de la fuerza pública”, dijo.

De igual manera, comentó que “su accionar indica que buscan información de inteligencia y que buscan la captura o judicialización, o llegar a donde están los actores armados del poder, puesto que les indican a los familiares en dónde se localizan, los torturan, les hacen seguimiento a los familiares de las regiones y los maltratan psicológicamente”.

Por último, dejó claro que las personas que lo contactaron no le entregaron pruebas. “Estas personas en su discurrir me informan cómo es el actual, pero no me entregan pruebas contundentes, sino que lo hacen todo a través de unos testimonios, los cuales cuentan con credibilidad y hacen parte de un material probatorio”.

Sigue La W se comunicó con el Ministerio de Defensa para buscar respuesta a esta denuncia, sin embargo, dijeron que van a tramitar la denuncia como un derecho de petición y se tomarán decisiones.

Escuche la entrevista completa a continuación: