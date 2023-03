Si Clan del Golfo está detrás del paro minero, no tiene voluntad de paz: Petro

Desde el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba, el presidente Gustavo Petro presidió un consejo de seguridad ante los actos vandálicos que se han registrado en el marco del paro minero que se promueve en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba.

El jefe de Estado aseguró que “si el Clan del Golfo está detrás del paro como mucho indicios así lo demuestran, hay que decirlo: no tiene voluntad de paz. No puede acercarse ninguna organización a una negociación con la justicia para un desmantelamiento pacífico si en su cabeza lo que tiene es defender las economías ilegales, la minería ilegal y el narcotráfico. La paz no es para mantener el narcotráfico, es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal”.

En ese sentido precisó que “toda organización que quiera acercarse al Estado, al poder judicial, debe tener eso absolutamente claro; avanzaremos una vez se recupere la normalidad. Invito a la dirigencia minera a la Casa de Nariño, a la real dirigencia a dialogar sobre cómo es que vamos a construir el distrito agrominero en el nordeste y norte de Antioquia, qué condiciones va a tener y qué derechos tendrán los pequeños mineros, qué inversiones tendrá el Gobierno Nacional para que tengamos una minería sostenible que no destruya el río Cauca”.

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a quienes han participado en actos vandálicos para que suspendan este tipo de acciones de manera inmediata y advirtió que la Fuerza Pública se mantendrá en el territorio de manera indefinida para recuperar el orden público.

Finalmente, indicó que “va haber una línea de control a toda la maquinaria amarilla en Colombia para rastrear su utilización, su uso legal. Se destruirá la gran maquinaria que se utiliza en las vías de Colombia para la minería ilegal; lo venimos haciendo desde hace meses e intensificaremos las operaciones contra este tipo de actividad que está depredando el territorio nacional”.

En el marco de paro minero se han quemado ambulancias, hay reportes de escasez de alimentos y combustible. Las actividades académicas también se encuentran suspendidas.