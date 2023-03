Piden decretar confinamiento en El Bagre, ante protestas del Bajo Cauca

Ante la grave situación que se sigue registrando en municipios como El Bagre, Antioquia, en la zona del Bajo Cauca, en medio de las protestas por parte de mineros que se adelantan desde hace dos semanas, la personeria municipal pidió a las autoridades decretar un confinamiento total, ante los graves hechos de violencia por parte de algunos manifestantes.

Según el Personero Juan Gabriel Rodriguez se tiene que convocar a al Comité extraordinario territorial de justicia transicional - CTJT para decretar el Confinamiento en toda la jurisdicción del municipio de El Bagre por las graves afectaciones que vienen padeciendo las comunidad tanto urbanas y rurales.

La petición se basa en que las protestas imposibilitan a las comunidades acceder a componentes básicos fundamentales de alimentación, salud, educación, trabajo, integridad personal, entre otros.

“Por lo que se requiere que manera urgente y articular con las entidades competentes evalúe y adopten las medidas de prevención, atención y protección para las víctimas en nuestro municipio”.

Por último, agrega que se destaca el trabajo que viene realizando la fuerza pública para restablecer el orden pero eso no ha sido suficiente. “En este momento la Misión Medica no cuenta con las condiciones de seguridad para realizar traslado vía terrestre, el comercio el dia de ayer no abrió y hoy no hay garantías para que el comercio abra sus puerta, que dado que que han manifiestan los comerciante "

“No ha ingresado el suministro de gas domiciliario al municipio. Otro tema son las caravanas humanitarias que al momento al municipio ha llegado solo unos cuantos mercados, que claro valoramos la iniciativa, pero eso no soluciona de fondo la problematica, lo celebramos pero que es eso para una población de más de 70 mil habitantes que claman por alimentos”.