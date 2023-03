Caso contra Álvaro Uribe: el 23 y 24 de mayo de conocerá la decisión final

W Radio conoció que el 23 y 24 de mayo se conocerá si la juez 41 de Conocimiento precluye o no la investigación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.

Este jueves 16 de marzo, el expresidente de Colombia le pidió a la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que precluya la investigación en su contra por presunta manipulación de testigos.

Durante más de 10 horas el también expresidente explicó cómo fue su actuar en este caso y aseguró que es inocente. Según explicó nunca ordenó ni tampoco pidió que se ofrecieran sobornos o ayudas humanitarias a ninguno de los testigos para que declararan a favor suyo y en contra del senador Iván Cepeda.

“Me informó tardíamente por allá en junio o julio de 2019 cuando ya no realizaba gestiones para mi persona; yo he sido muy cuidadoso con la verdad y siempre le dije a Diego Cadena que no me interesa sino la verdad, la ley y la transparencia (…)”, dijo.