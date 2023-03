El presidente Petro señaló que el acuerdo de paz con las Farc quedó incompleto

Durante su intervención en la Asamblea de Proantioquia, en Medellín, el presidente Gustavo Petro criticó la perspectiva económica bajo la cual se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC y señaló que en su opinión, estos acuerdos quedaron incompletos.

El jefe de Estado manifestó que “pareciera que fuera un mundo romántico de antes, cómo si se pudiera mirar hacia atrás y construir una sociedad rural que ya no somos por los procesos de urbanización”.

Según el presidente, en los diálogos y los documentos que reposan sobre ellos, no hay mecanismos que lleven a la industrialización y a la formación de saberes.

Petro aclaró que su opinión no significa que no se vayan a cumplir los acuerdos y que por el contrario es necesario revisar cuáles fueron los puntos que no se incluyeron “en una perspectiva de diálogo de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con un grupo”.

El presidente señaló que en medio de la discusión del acuerdo nacional que busca la paz total, es necesario incluir el tema del modelo económico, la industrialización y el conocimiento.