Jani Silva, lideresa del Putumayo, está nominada al Nobel de Paz: esta es su historia

Jani Silva, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica, y quien tiene una trayectoria de 43 años de labor social, ambiental y comunitaria en Putumayo, pasó por los micrófonos de Contrarreloj para hablar sobre su nominación al Nobel de Paz.

De acuerdo con Silva, está muy feliz y con muchas expectativas por esta oportunidad que se abre para las lideresas campesinas. “Cuando me enteré no podía creerlo, no dimensionaba el peso que tiene esta nominación para la comunidad campesina”.

En cuanto a los que pudo llamar la atención de los jurados del Nobel, la colombiana aseguró que “yo creo que lo que les llamó la atención es cómo hemos podido integrar a niños, jóvenes, mujeres, y hombres en un mismo objetivo, cómo en medio de tantas dificultades, amenazas, panfletos, hemos seguido en nuestro esfuerzo por la Amazonía, por el bienestar de las familias que viven en el campo”.

En cuanto a los motivos que la llevan a apoyar a cientos de mujeres, Silva indicó que, aunque hay días en los cuales no se quiere ni levantar de la cama, cuando empiezan las llamadas y uno sabe que hay muchas personas que creen y dependen de uno, entonces uno es consciente que hace falta y hay que seguir. Se llena uno de valor”.

Por otra parte, la colombiana comentó que las organizaciones campesinas y las mujeres líderes deberían tener mayor visibilidad. “Hay muchas mujeres campesinas que llevan años trabajando por su comunidades y que no son visibilizadas, yo pediría que se trabaje un nuevo país en paz con todas esas mujeres y organizaciones que hay en los sectores colombianos”.

Para finalizar, Silva dejó claro que los grandes enemigos de la Amazonía son las personas que quieren explotar a toda costa sin importar la contaminación que se puede generar. “Los poderosos que ven nuestro territorio con el signo pesos y que no tienen ningún apego por nuestro pulmón del mundo”.

Escuche la entrevista completa a continuación: